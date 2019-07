Musique chaâbi de Mahmoud Belaïd : l’enfant terrible de l’andalou

L’auteur Mahmoud Belaid tente de combler ce vide avec un ouvrage intitulé tout simplement «Musique chaâbi». Autant le dire d’emblée, en dépit des efforts pédagogiques et des essais didactiques, l’ouvrage de Mahmoud Belaid reste difficile d’accès à moins de consacrer à cet ouvrage toute l’attention nécessaire, voire posséder des notions minimales de musique.

Ecrit en plusieurs chapitres qui expliquent théoriquement ce qu’est le chaâbi, le livre décortique le chaâbi, ce que sont l’orchestre et les instruments, ses gammes et ses modes, ses thèmes musicaux, ses rythmes et ses tempos et sa poésie populaire.

L’auteur avertit dans son liminaire la complexité de son entreprise. «Ecrire un ouvrage sur la musique en faisant en sorte que ce ne soit ni un livre d’histoire, ni un recueil de chansons ou de partitions, est un exercice périlleux surtout lorsque la musique en question est justement chargée d’histoire et dont les seules paroles sont écrites.»

Mahmoud Belaid parle de l’enfant turbulent de la musique andalouse quand il évoque le chaâbi né à Alger. Pour lui, cette musique d’apparence négligée «est au contraire savante et sophistiquée et peut être classer sans rougir au rang de musique célèbres et incontournables tel que le jazz, le blues…»

L’auteur ne cache pas son amour inconditionnel pour la musique chaâbi et revendique de ce fait sa subjectivité, ce qui est paradoxal pour un livre qui se veut objectif et didactique. Mais le choix est fait et le lecteur retrouve beaucoup de nostalgie du temps passé à Alger et à La Casbah, sur les terrasses de cette cité antique où les maîtres du chaâbi animent des fêtes familiales dans une ambiance hélas disparue, regrette Mahmoud Belaid qui voit en la mondialisation la source de tous les malheurs de nos us et coutumes.

L’auteur s’interroge dans son ouvrage. «Comment à l’heure de la mondialisation, des technologies de l’information et de la communication numériques, continuer à écouter cette musique algéroise qui pour certains, semble venir du fond des âges et n’a aucun avenir.» Et de répondre que l’objectif de son ouvrage est de démontrer au contraire que cette musique est vivace et qu’elle fait encore vibrer des cœurs des mélomanes partout en Algérie. Il en donne ses raisons. En plus de son apport charnel, le chaâbi est un art bien structuré, basé sur des techniques artistiques bien établies héritées de la musique andalouse qui a côtoyé et même influencé l’art européen.

Dans la chapitre consacré à l’orchestre et ses instruments, l’auteur donne la part du lion au mandole, instrument par excellence du chaâbi, instrument avec lequel s’est illustré le grand

El Hadj M’Hamed El Anka, avant que viennent s’incruster le piano et le violon. L’auteur parle aussi de l’importance des instruments à percussion, la derbouka et le tar et partant estime que celui qui ne maitrise pas le rythme ne peut réussir dans la chanson chaâbi. Il notera ensuite que la musique chaâbi tout comme la musique andalouse est interprétée en notes par l’orchestre alors que la musique classique est jouée avec des accords.

Dans le chapitre «poésie populaire», l’auteur souligne que la musique chaâbi est aussi l’art des paroles, l’art de la poésie sur lesquelles s’exprime notre dimension culturelle et de mettre en relief que «dans le chaâbi, les paroles sont même plus importantes que la musique».

Pour l’auteur, les thèmes du chaâbi sont beaucoup plus éclectiques que ceux de l’andalou, brassent à peu près l’ensemble des sensibilités qui caractérisent la société algérienne. Il donne en exemple les thèmes de «l’amour et l’extase devant la beauté», «L’amitié et la fraternité»,

«La nostalgie et la douleur de la séparation», «L’éloge et la supplique du Prophète, «La vénération et la prière d’Allah» et «Les contres épiques ou légendaires».

Mahmoud Belaid termine son ouvrage en se posant l’éternelle question de la transcription de la musique chaâbi, le pourquoi du refus de sa mise en partition et du maintien de sa transmission par voie orale uniquement. Tout un programme auquel l’auteur répond par une série d’interrogations.

Abdelkrim Tazaroute