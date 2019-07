Grand Angle : L’été de l’épilogue ?

L’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a annoncé une prochaine visite à Damas pour avoir des entretiens avec le gouvernement et l’opposition. M. Pedersen a également exprimé son souhait de voir se tenir une autre série de pourparlers intra-syriens à Genève. En attendant, un sommet trilatéral Turquie-Russie-Iran sur la Syrie devrait avoir lieu en août à Ankara. Parallèlement, le deuxième sommet à quatre des dirigeants russes, turcs, allemands et français devrait se tenir à Istanbul fin août ou début septembre, avant l'Assemblée générale des Nations Unies. Le dénominateur commun à toutes ces rencontres est la situation en Syrie et notamment le processus politique de transition. Ils seront évoqués avec l’espoir de parvenir enfin à un compromis qui puisse mettre fin à un conflit déclenché en 2011. «J'espère qu'il sera possible de négocier pour mettre fin à cette tragédie et que la Syrie pourra redevenir un pays pour tout son peuple», a souligné l'Envoyé onusien, appelant à éviter «le scénario pas de guerre ni de paix». Après plus de neuf ans de guerre, il est certain que tous sont d’accord avec l’émissaire onusien pour dire que le conflit n’a que trop duré et que la tragédie qu’il a occasionnée doit prendre fin. Pour s’en persuader, si tant est d’aucuns pourraient avoir encore quelques doutes, il faut juste rappeler que ce conflit est considéré comme la plus grande tragédie humaine depuis la Seconde guerre mondiale. C’est pourquoi, lorsqu’il s’agira de l’évoquer à Damas, à Genève, à Ankara, à Istanbul ou à New York, il ne faut plus se contenter de discuter, et ce même si les discussions sont importantes. Il faut désormais imposer aux belligérants la voie à suivre. Celle du processus politique mené sous l’égide de l’ONU. Certes, c’est plus facile à dire qu’à faire et ce d’autant que les interférences sont nombreuses. L’émissaire onusien en est conscient. C’est pourquoi, tout comme son prédécesseur De Mistura, il a sollicité la communauté internationale pour faire avancer le processus politique en Syrie. Son soutien est indispensable mais pas seulement. «J'ai été d'accord pour poursuivre les efforts afin de faire adhérer tous les partis syriens et de tous ceux qui ont une influence sur la situation», a affirmé l’émissaire onusien. A défaut, le risque que lui aussi jette l’éponge n’est pas totalement exclu.

Nadia K.