Crise syrienne : Lavrov et Pedersen insistent sur une solution politique

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réaffirmé, à Moscou, la nécessité d'éliminer le terrorisme en Syrie et de rechercher une solution politique à la crise, conformément aux dispositions de la résolution 2254 de l'ONU.

S'exprimant lors au terme d'une réunion tenue vendredi avec l’Envoyé spécial des Nations Unies en Syrie, Geir Pedersen, le chef de la diplomatie russe a réaffirmé la nécessité d'éliminer le terrorisme en Syrie et de rechercher une solution politique à la crise conformément aux dispositions de la résolution 2254 de l'ONU, a indiqué l'agence Tass. M. Lavrov a salué, à l'occasion, le dialogue avec les Nations Unies qui s'est instauré sur la base de la confiance et de la coopération efficace dans le cadre du processus d'Astana, ainsi que des efforts qui se développent dans le cadre du dialogue national intra-syrien, a ajouté la même source. Evoquant la volonté d'atteindre les résultats souhaités pour éliminer le terrorisme en Syrie et trouver une solution politique à la crise, le ministre russe a insisté sur le respect de la résolution n 2254 des Nations Unies. Adoptée en décembre 2015, à l'unanimité, la résolution prévoyait «le fondement d'une transition politique conduite et prise en main par les Syriens et visant à mettre fin au conflit». «C'est au peuple syrien qu'il appartient de décider de l'avenir de la Syrie», avait souligné le texte entériné par le Conseil de sécurité. Dans ce contexte, M. Pedersen s'est félicité du travail conjoint entre la Russie et l'ONU pour trouver une solution politique à la crise en Syrie sur la base de la résolution n 2254, indiquant qu'il se rendra en Syrie la semaine prochaine pour relancer les discussions avec le gouvernement et l'opposition. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, MM. Lavrov, et Pedersen ont également discuté de l'évolution du processus politique, en particulier de la création et du lancement du Comité constitutionnel syrien. Ainsi, les deux parties ont estimé que le lancement du comité permettra d'engager un dialogue direct intra-syrien afin que les Syriens puissent eux-mêmes décider des paramètres du règlement final de la crise et de l'avenir de leur pays. La situation à Idlib et dans le nord-est de la Syrie était, en outre, au centre des discussions entre M. Lavrov et l'Envoyé spécial de l'ONU. Les deux responsables ont évoqué l'évolution de la situation dans cette province, appelant à l'intensification des efforts pour fournir une aide humanitaire aux populations vivant dans cette zone, encore sous l'emprise de groupes armés.