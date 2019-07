Dans la lucarne : La « révolte des petits » !

Le public est le premier charmé par le spectacle distillé, mais surtout par le résultat final. Au fond, la belle prestation ne peut vous assurer d’une façon nette le succès et surtout de «demeurer en vie» comme l’ont dit. On ne le dira jamais assez qu’il s’agit désormais d’une élimination directe. Si on est battu, c’est tout simplement le terminus. Certains ne veulent pas encore comprendre que ce n’est pas toujours le meilleur qui se qualifie pour le prochain tour. Le dernier mot appartiendra au plus réaliste, voire opportuniste. Outre cela, nombreuses sont aussi les équipes nationales qui ont tendance à négliger le nivellement du football par le bas. On l’avait dit et rabâché que le football africain n’accorde plus d’importance aux «prétendants», au champion en titre. Car, tout se joue sur le terrain. On avait déjà vu comment une équipe de Madagascar, qui joue pour la première fois de son histoire une CAN, avait pris le meilleur lors du premier tour sur le Nigeria sur le score de 2 à 0. Personne n’aurait misé le moindre sous sur cette équipe qui ne cesse d’étonner par son beau football et aussi ses individualités. On avait déjà affirmé sur le «pied de nez» du Bénin après ses prestations du premier tour. Certes jusqu’ici cette équipe n’a pas gagné, mais elle n’a pas perdu n’en plus. Elle a surtout montré une grande solidité. Lors des éliminatoires de la CAN, le Benin, à Cotonou, avait gagné contre l’Algérie de Belmadi sur le score de 1 à 0. C’était un peu les débuts de Belmadi comme sélectionneur national. Néanmoins, cela n’enlève en rien aux mérites des béninois. Dès que les observateurs avaient su que cette équipe allait être opposée au Maroc en huitièmes de finale, ils ont presque automatiquement affirmé «que c’est une simple formalité » pour Hervé Renard et le Maroc. De plus, l’entraîneur du Maroc était prédestiné pour remporter sa « troisième CAN » avec trois pays différents. Entre le rêve et la réalité, cependant, c’est un peu ce qui éloigne le « ciel de la terre ». On peut même ajouter : « tel est pris qui croyait prendre ». Le Maroc, renforcé par des ex-joueurs espoirs hollandais tels Amrabet, Ziyech, se croyait presque hors d’atteinte pour cette équipe du Benin. Sur le terrain et malgré une domination marocaine évidente, les béninois n’ont pas plié. Ils ont bien résisté avant de porter l’estocade suite à une « banderille meurtrière suite à un corner. Les marocains accusent aussitôt le coup du fait qu’ils ne s’attendaient pas à un tel affront. Ils parviendront, à un quart d’heure de la fin d’égaliser, suite à une monumentale erreur de la défense béninoise. Comme l’équipe n’était pas en possession de tous ses moyens, Ziyech, le joueur de l’Ajax Amsterdam, se paie le luxe de rater la balle de la qualification en quart de finale. Les béninois résisteront dans les prolongations avant de l’emporter aux « tirs au but » (4-1). L’Afrique du sud a fait de même contre l’Egypte dans un stade du Caire plein à raz-bord. Cette dernière s’est vue stopper dans son rêve « fou » d’une huitième couronne. Un but en fin de partie a tout « détruit ». Cela a été vu comme une « catastrophe nationale ». La leçon qu’il faudra désormais retenir c’est que les «grands d’Afrique» jouent «gauchement» face à la «révolte des petits». Une évolution que personne ne peut arrêter ou préjuger des changements qu’elle peut provoquer !

Hamid Gharbi