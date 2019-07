Le Nigeria sort le Cameroun (3-2)

Le Nigeria est sorti vainqueur du choc des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN-2019), en s'imposant devant le tenant du titre le Cameroun 3 à 2, (mi-temps : 1-2), samedi à Alexandrie (Egypte).

Dans une opposition qui a tenu toutes ses promesses, les Nigérians ont été les premiers à ouvrir le score par Odion Ighalo (19'), avant que Stéphane Bahoken (41') et Clinton N'Jie (44') ne donnent l'avantage au Cameroun avant la mi-temps. En deuxième période, les Super-Eagles ont égalisé après le deuxième but de Odion Ighalo (63'), avant de reprendre l'avantage par l'intermédiaire d'Alex Iwobi (66').

En quart de finale, prévu mercredi 10 juillet au stade international du Caire, le Nigéria affrontera le vainqueur du huitième de finale opposant l'Egypte à l'Afrique du Sud, qui se déroule à partir de 20h00 au Caire.

Le Nigéria est le 3e pays qualifié aux quarts de finale, après le Benin et le Sénégal qui ont battu, respectivement, le Maroc au tirs au but 4 à 1 (temps règlementaire : 1-1) et l'Ouganda 1 à 0.