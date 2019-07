Eclairage : Changement

Le Chef de l’Etat a, dans une récente intervention, balisé le terrain du dialogue, un dialogue qui sera conduit, en toute liberté et en toute transparence, par des personnalités consensuelles où l’Etat dans toutes ses composantes, y compris l’ANP, ne sera pas partie prenante et observera la plus stricte neutralité.

Ces engagements, entre autres mesures visant à préparer et à garantir une élection présidentielle libre et régulière, dans des délais raisonnables et aussi rapprochés que possible, n’ont d’autre but que trouver une solution démocratique viable et raisonnable visant à sortir le pays de la crise politique en donnant une réponse appropriée aux aspirations populaires, légitimes, exprimées chaque vendredi depuis le 22 février.

Que l’on ne se voile pas la face, le vide constitutionnel et l’absence d’Etat restent une démarche contre-productive et peuvent mener, à terme, le pays vers le chaos, l’anarchie et la déstabilisation.

Les marches du vendredi, qui semblent s’inscrire dans la durée, ont jusque-là montré et démontré l’aspiration déterminée du peuple, dans toutes ses composantes, à un changement radical du système pour édifier une nouvelle Algérie, une Algérie de justice, de droit et de respect, où la corruption ne sera plus un moyen de gouvernance et où les richesses ne serviront plus à enrichir, encore plus, une caste possédante, vivant dans l’opulence et à l’appétit insatiable.

Cependant, en toute chose, il faut savoir raison garder, et désormais dégager des solutions dans un cadre consensuel en allant vers l’élection présidentielle dans un cadre légitime et légitimé pour affronter sainement les lourds enjeux économiques qui se font jour et qui, si nous n’y sommes pas préparés, auront de lourdes conséquences sur le devenir du pays et partant sur l’avenir de la jeunesse. Cette jeunesse qui sort chaque vendredi dans la rue pour clamer son attachement à l’Algérie et sa volonté d’y tenir un rôle véritable, est à la fois le fer de lance du mouvement populaire et son enjeu principal car c’est elle qui devra prendre en charge le pays, libéré par les aînés, avec des institutions fortes et pérennes. Cette jeunesse, qui aspire légitimement à des lendemains porteurs de ses espoirs, est un véritable vivier de ressources diplômées dans lequel le pays peut puiser à profusion ses élites de demain.

K. O.