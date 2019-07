MDN : Neutralisation de 49 terroristes durant le 1er semestre

Quarante-neuf terroristes ont été mis hors d’état de nuire, durant le 1er semestre 2019, par les unités de l'Armée nationale populaire (ANP) qui ont récupéré 370 armes, ainsi qu'une quantité importante de munitions, a indiqué, jeudi, le bilan opérationnel de l'Armée. Les opérations menées par les différents détachements de l'ANP ont permis, durant la même période, «d'éliminer 6 terroristes, d'arrêter 11 autres, alors que 31 se sont rendus», ajoute la même source, précisant que ces éléments «ont découvert le cadavre d'un terroriste et arrêté 96 éléments de soutien aux groupes terroristes». «136 casemates et 06 ateliers de préparation d'explosifs ont été découverts», selon la même source. Les mêmes unités ont récupéré «370 armes consistant en 17 fusils-mitrailleurs, 05 lance-missiles, 71 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 256 fusils et 21 pistolets». «1.228 obus, 22 bandes de munitions, 170 dépôts de munitions, 05 caisses de munitions, ainsi que 82297 balles de différents calibres, 32 missiles, 6 bases de lancement de missiles, 49 détonateurs, 353 soupapes et 13 chalumeaux» ont également été récupérés, outre «5,52 quintaux de produits et de substances (deux sacs) utilisés dans la fabrication de bombes, ainsi que 548 bombes, 80 mines et 311,8 kg de poudre noire et 8,221 kg de dynamites». Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et la sécurisation des frontières, 436 narcotrafiquants ont été arrêtés, tandis que deux autres ont été abattus, durant le premier semestre de l'année en cours, par les unités de l'ANP qui ont, également saisi, 181,52 quintaux de kif traité, 3,74 quintaux de cocaïne et 195.816 comprimés psychotropes outre l'arrestation de 390 contrebandiers, 2.295 orpailleurs et 05 plongeurs non autorisés». S'agissant des différentes saisies, le même bilan fait état de la «récupération de 477.687 litres de carburants, 468.945 litres d'huile de table, 162.646 unités de boisson, 218.65 quintaux de tabac, 92.382 unités de tabac, 111.507 boîtes de cigarettes, 1.629 groupes électrogènes, 1.104 marteaux piqueurs, 266 détecteurs de métaux, 505 véhicules, 18.638 kg d'or, 1.198 sacs de mélange d'or et de pierre, 91,83 tonnes de mélange d'or et de pierre et 40 concasseurs». Quant à la lutte contre la migration clandestine, les forces de l'ANP ont arrêté «2.262 migrants clandestins et déjoué 740 tentatives d'émigration illicite outre le sauvetage de 96 individus au large».

Par ailleurs, 3 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, jeudi à Khenchela et Batna, par un détachement de l’Armée nationale populaire en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, indique le ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont aussi arrêté dans des opérations distinctes, à Tamanrasset et à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, 27 orpailleurs de différentes nationalités et saisi 26 marteaux piqueurs, 35 groupes électrogènes, 12 détecteurs de métaux, 03 pompes à eau, 09 téléphones portables et 03 motocyclettes». Dans le même contexte «des détachements de l’ANP à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/5e RM ont saisi 1.844 litres de carburant destinés à la contrebande», alors qu' «un détachement combiné de l’ANP a arrêté un individu et saisi un véhicule et 2.832 unités de différentes boissons à Touggourt et à Ouargla/4e RM». De même, les éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi un drone à Bordj Bou Arreridj/5e RM, révèle le MDN. Par ailleurs, «un détachement de l’ANP et les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté 34 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et Naâma /2e RM et Béchar/3e RM».

En outre, 3 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés lors d'une opération menée vendredi par un détachement de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, à Bouira et Khenchela, a indiqué hier le ministère dans un communiqué.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP «a saisi une grande quantité de kif traité estimée à 856 kilogrammes, 3 véhicules tout-terrain et arrêté 3 narcotrafiquants à Ghardaïa (4e Région militaire)», relève le communiqué. De même, des détachements de l'ANP ont arrêté, dans des opérations distinctes menées à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Ain Guezzam (6e RM) et El-Oued (4e RM), «8 orpailleurs de différentes nationalités et saisi 3 marteaux piqueurs, un groupe électrogène, 2 détecteurs de métaux, 760 grammes de TNT, 21 mèches, 3 détonateurs, 3 véhicules tout-terrain et 1.000 litres de carburant». Par ailleurs, les éléments des Garde-côtes à Skikda (5e RM) «ont mis en échec une tentative d'émigration clandestine de 14 individus, à bord d'une embarcation de fabrication artisanale», tandis que des détachements de l'Armée nationale populaire «ont arrêté 9 immigrants clandestins de différentes nationalités à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), Tlemcen (2e RM) et Tébessa (5e RM)».