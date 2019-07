Initiatives de la société civile : Implication de l’élite

Des universitaires, médecins, avocats et des intellectuels ont appelé, hier à Ouargla, à soutenir un dialogue «global et inclusif», pour trouver des solutions de sortie de la crise que vit le pays.

Intervenant lors d’une conférence sur l’initiative nationale pour la valorisation du «Hirak», tenue à la bibliothèque principale de lecture publique Moudjahid Mohamed-Tidjani, Dr Merizak Ramdane de l’université d’Ouargla a plaidé pour «l’implication de l’élite à porter les revendications du mouvement populaire et apporter une contribution effective dans la conception d’une approche valorisant le riche legs historique du peuple algérien et la satisfaction de ses attentes». «Il appartient de concevoir une approche consensuelle et d’introduire des décisions politiques dans le dispositif Constitutionnel», a-t-il ajouté.

De son côté, Saïd Frouhat de l’université de Ghardaïa, a mis en exergue, l’importance de la révision de la loi électorale pour asseoir des mécanismes susceptibles d’assurer des élections propres et crédibles traduisant la volonté du peuple, en plus de la mise en place d’une commission nationale indépendante chargée de l’organisation et la supervision de l’opération électorale, durant toutes ses phases.

Les participants à cette rencontre ont recommandé la nécessité pour l’élite nationale d’adhérer aux initiatives efficientes pour sortir de la crise que vit le pays, de saisir l’opportunité de la conjoncture pour assurer un bond qualitatif vers un Etat fort de ses institutions démocratiques pour une meilleure représentation du peuple, en sus de renforcer la Constitution par certaines solutions politiques.

Ils ont aussi appelé à accélérer le lancement d’ateliers et de conférences, à l’échelle nationale, pour examiner les modalités et voies d’organisation et de surveillance des élections, au plan de son encadrement légal pour garantir l'intégrité et la transparence du scrutin.