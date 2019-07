RCD : Un état de droit

Le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) a réaffirmé, hier à Alger, sa position pour une période de transition «préalable à l'élection présidentielle» devant permettre une sortie de crise politique que traverse le pays depuis le 22 février dernier. Mettant en avant la démarche de transition qu'il a initiée, le président du RCD, Mohcen Belabes, a réfuté l'option qui consiste à réduire la crise à de nouvelles élections présidentielles, plaidant à l'ouverture des travaux du Conseil national de son parti pour un regroupement «plus large» autour de la nécessité d'une transition avec des «mécanismes et un timing». Il a expliqué, à ce propos, que l'objectif de cette démarche est de «jeter les bases de la construction d'un Etat de droit démocratique, précisant que «les mécanismes et leurs articulations doivent être discutés pour arriver au consensus nécessaire». Le président du RCD a estimé, d'autre part, que le «soulèvement» populaire du 22 février 2019 «n'est pas une simple révolte contre l'injustice et les précarités (...) mais une réappropriation des libertés et du destin du pays». Il a considéré également que les mots d'ordre qui structurent les marches demeurent «l'unique moyen d'installer durablement un rapport de force en faveur de l'alternance démocratique et de progrès».