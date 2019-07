Mouvement populaire : La 20e marche vue par la presse internationale

Plusieurs médias internationaux ont évoqué, hier, les manifestations qui ont eu lieu le 5 juillet en Algérie. Des manifestations qui ont coïncidé avec le 57e anniversaire de la fête de l’Indépendance. «Pour le 20e vendredi successif, des Algériens manifestent contre le pouvoir et réclament le départ de tous les anciens soutiens du président Abdelaziz Bouteflika, lui-même poussé à la démission le 2 avril» écrit ainsi, le journal français Le Monde.

Pour sa part, le site d’information Sky News arabe, media émirati, a évoqué les manifestations en mettant l’accent sur la conférence nationale d’hier. «En Algérie, l'attention se porte sur la conférence nationale qui se tiendra samedi et qui constitue la plus grande réunion des partis d'opposition», écrit ce média, qui précise que la grande mobilisation citoyenne qu’a vécue ce pays, le jour de la proclamation de l’indépendance, s’est déroulée, «au milieu des préparatifs annoncés pour la conférence nationale de dialogue, lancée à l’initiative du chef de l’Etat, M. Abdelkader Bensalah. L’initiative est d’organiser un dialogue national approfondi, après l’échec de deux initiatives lancées au cours des derniers mois visant à organiser les élections présidentielles le plus tôt possible», ajoute Sky News.

«Forte mobilisation pour le 20e vendredi de manifestations en Algérie», souligne pour sa part, le media français France 24. «Une journée cruciale pour les deux camps, après une proposition de sortie de crise du chef de l’Etat par intérim», estime cette chaîne d’information. «Des milliers d'Algériens sont descendus dans la rue vendredi pour manifester contre le système, malgré un important dispositif policier. Ce 5 juillet est une journée très importante pour les deux parties, car elle est intervenue deux jours seulement après la proposition soumise par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, pour sortir le pays de sa crise. Il coïncide également avec l'anniversaire de l'indépendance du pays», indique de son côté, le journal Asharq al-Awsat (le Moyen-Orient). «Dans le cadre d'une campagne anti-corruption du chef de l’état-major, l'ancien chef de la police, le général Abdelghani Hamel, qui a été limogé en juin 2018, a été placé en détention provisoire après avoir été inculpé de «pillage de biens et d'enrichissement illicite», comme la télévision nationale l’a annoncé, ajoute le même journal. «Des milliers d'Algériens sont descendus dans les rues pour célébrer l'indépendance de leur pays et continuent d'appeler à un nouveau système démocratique, à la suite de la démission de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika en avril», affirme pour sa part, le media qatari Al Jazeera. «Des milliers d’Algériens sont descendus dans les rues vendredi contre le système corrompu et aussi pour célébrer l’indépendance de leur pays», écrit Voice of America (la Voix de l'Amérique). «La manifestation de vendredi, qui a coïncidé avec le jour de l'indépendance de l'Algérie, a marqué la 20e semaine de la protestation des Algériens réunis pour exprimer leur mécontentement et exiger une refonte complète du système politique du pays», a écrit quant à lui le média anglais Middle East Eye.

B. M.