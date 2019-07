Chefs d’entreprises incarcérés : L’État n’abandonnera pas les entreprises en difficulté

La justice algérienne vient de procéder à la réouverture de plusieurs dossiers liés à des soupçons sur des faits de corruption, des faits avérés de corruption et de transfert illégal des devises. Le coup de filet visant d’importants hommes d'affaires et de hauts responsables de l’État qui se sont illégalement enrichis, certes, mais qui ont créé des entreprises, employant des centaines de salariés.

C’est dans cette optique que se pose la question de savoir quelles seront les retombées des dizaines d’interpellations sur la préservation des postes d’emploi et sur l’avenir des entreprises dont les propriétaires ont été inculpés ?

Ceci sans compter la situation de plusieurs hauts fonctionnaires de l’État, qui ne sont plus en fonction ou actuellement en poste, et qui sont également visés par des enquêtes sur des affaires de corruption concernant, particulièrement le foncier agricole et industriel. La presse n’a cessé de relater des informations sur des projets décrochés par des hommes d’affaires sur la base de terrains cédés par des walis, des chefs de daïra, des maires, au dinar symbolique et sur d’énormes prêts bancaires octroyés sans garanties et autres dépassements, dépassant l’entendement du simple citoyen.

Certains observateurs ont soulevé la problématique «des conséquences néfastes sur la préservation de l’emploi», par rapport aux enquêtes que mène la justice actuellement et le gel des avoirs de ces personnes qui se sont enrichies avec les deniers publics.

C’est dans cette optique de rassurer l’opinion publique que lors de son discours adressé à la nation, à la veille du 57e anniversaire de l’indépendance, le chef d’État par intérim, Abdelkader Bensalah, a assuré que «l’œuvre d’assainissement de l’État et de renouvellement de son encadrement est accompagnée d’une vigoureuse lutte contre le fléau de la corruption et de la dilapidation des deniers publics, menée par une justice qui exerce désormais et avec rigueur la plénitude de ses missions et de ses attributions».

M. Bensalah a ainsi assuré que l’État n’abandonnera pas les entreprises se trouvant en difficulté, suite à l'incarcération de leurs propriétaires. «Je peux vous assurer, à cette occasion, que l’État demeure à l’écoute des revendications et des aspirations profondes de notre peuple», disait Bensalah, lors de son dernier discours.



Pour un renouveau économique basé sur des règles saines



Hier, encore, le Directeur général du développement industriel et technologique, Mustapha Hamoudi, a déclaré que «l'État a mis en place un dispositif de sauvegarde de l'outil de production nationale avec un comité ad-hoc, présidé par le ministre des finances.

À travers ce dispositif, l'ensemble de ces situations seront prises en charge», a expliqué encore M. Hamoudi. Celui-ci a affirmé que le dispositif concerne les différents entreprises, «que ce soit pour les entreprises activant dans l'industrie automobile ou pour d'autres activités industrielles et économiques, il n'y a aucune différence».

Cela s’accorde parfaitement avec ce que M. Bensalah a déclaré dans son dernier discours : «L’État est vraiment décidé à mener cette lutte sans relâche, conformément aux lois de la République, dans le respect du principe de présomption d’innocence et en veillant à ce que toutes les dispositions soient prises afin que les travailleurs et l’économie nationale ne soient pas pénalisés par les décisions touchant les patrons des entreprises concernées.»

il faut mettre en exergue, dans le même contexte, la déclaration du ministre de la Justice, Slimane Brahimi, qui avait affirmé, récemment, que «l'application rigoureuse de la loi et la garantie de poursuites et de jugements en se conformant aux exigences d'un procès équitable, parallèlement à l'activation de toutes les procédures et le renforcement des mécanismes compatibles avec l'application de la loi et la préservation des entreprises économiques».

L’objectif des pouvoirs publics actuellement est donc est de garantir la sécurité des biens et des personnes afin d’assurer la stabilité économique et d’endiguer la crise. Il reste l’identification de mécanismes juridiques susceptibles de préserver le bon fonctionnement des entreprises économiques et de veiller à la sauvegarde des emplois des projets, dont les promoteurs se trouvent en détention.

À signaler que l’appareil judiciaire œuvre en parallèle à prendre des mesures nécessaires pour empêcher les transferts de fonds illicites vers l’étranger, et imposer sans tarder des règles de transparence et de diligence dans le traitement des dossiers économiques. C’est une «impérieuse nécessité, pour stopper la dégradation économique qui pourrait déboucher sur une crise socioéconomique», commente un spécialiste.

Ces efforts, qui visent à entamer ce que les analystes qualifient de «renouveau économique» profitable à tous, et également pour les partenaires étrangers qui auront à s’impliquer encore davantage des projets d’investissement.

Tahar Kaidi