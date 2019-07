Traitement des dossiers de corruption : Pas de répit

Contrairement aux années précédentes, l’année judiciaire 2018/2019 restera ouverte, pour poursuivre le traitement des dossiers liés à la corruption au niveau des cours, tribunaux et de la Cour suprême. De fait, les magistrats, juges d’instruction, procureurs de la République, greffiers et autres auxiliaires de justice, de même que les avocats ne pourront bénéficier de leurs traditionnelles vacances judiciaires, cette année, en raison des lourds dossiers à traiter, programmés durant cet été et dont le nombre avoisine, selon plusieurs médias, la centaine.

Ces dossiers concernent plusieurs hommes d’affaires qui comptent parmi les plus grosses fortunes, tant au niveau national que régional, et dans différents secteurs d’activités, mais également d’anciens hauts responsables et fonctionnaires de l’État. À commencer avec l’affaire de l’homme d’affaires et ancien président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Ali Haddad, et jusqu’à Issad Rebrab, propriétaire des groupes Cevital, en passant par les frères Kouninef activant dans divers secteurs d’activité, allant de l’hydraulique à l’industrie agroalimentaire, en passant par le BTP. Il y a également le très gros dossier de Mahieddine Tahkout, le propriétaire du plus grand parc de bus en Algérie, avec une fortune estimée à 120 millions d’euros, Hassan Larbaoui, président-directeur général de Global Group (KIA Al-Djazaïr, Gliviz et GMI Hyundai PL et bus), et Mourad Oulmi, DG de Sovac, tous mis actuellement en détention provisoire.

Ceci, sans oublier les hauts responsables de l’État, dont deux anciens Premiers ministres, MM. Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et plusieurs autres ex-ministres sous le gouvernement de l’ancien président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

Il s’agit, entre autres, pour ne citer que ceux-là, d’Amara Benyounès, ancien ministre du Commerce, qui a été placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la prison d’El-Harrach, de Karim Djoudi, ex-ministre des Finances, et d’Amar Tou, ex-ministre des Transports, qui ont été entendus par la Cour suprême et placés sous contrôle judiciaire, et qui sont tous accusés de dilapidation des deniers publics, d’abus de fonction et d’usurpation d’indus privilèges.

La dernière affaire, traitée par la justice, a concerné l’ancien Directeur de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel. Ce dernier a été placé en détention préventive, à l’issue de son audition, jeudi, par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi-M’hamed (Alger). La décision a été prise après son inculpation officielle, pour «détournement de foncier et enrichissement illicite». Trois de ses fils et sa fille, inculpés pour les mêmes chefs d’accusation, ont également été écroués dans la nuit, tandis que son épouse, impliquée dans les mêmes affaires, a été placée sous contrôle judiciaire. Après donc de nombreux aller-retour entre son domicile et le tribunal, tantôt convoqué par la cour de Tipasa, tantôt par le tribunal d’Alger, Abdelghani Hamel est actuellement détenu à la maison d’arrêt d’El-Harrach, sur décision du juge d’instruction près la cour d’Alger.



Ould-Abbès et Barkat devant la Cour suprême



Dans cette affaire le concernant, le magistrat instructeur doit entendre également 19 autres personnes, parmi lesquelles d’anciens walis et des promoteurs immobiliers. Se trouvant actuellement à l’étranger, Chakib Khelil, ancien ministre de l’Énergie et dirigeant de la société pétrolière Sonatrach, est à son tour concerné par deux enquêtes ouvertes par la Cour suprême et pourrait lui aussi être assigné en justice.

Par ailleurs, et toujours dans sa démarche de lutte contre la corruption et dilapidation de deniers publics, la justice a demandé également la levée de l’immunité parlementaire aux sénateurs Amar Ghoul, Djamel Ould-Abbès, Saïd Barkat, ainsi qu’au député Boudjemaâ Talaï. Ces derniers ont renoncé à leur immunité de leur plein gré, en attendant leur comparution devant la Cour suprême.

Pour l’affaire de l’ancien secrétaire général du FLN et ancien ministre de la Solidarité nationale, Djamel Ould-Abbès, plusieurs sources ont rapporté que ce dernier comparaîtra aujourd’hui devant le procureur près la Cour suprême. «Le sénateur du tiers présidentiel, vice-président du Conseil de la nation aura à réponde de lourdes accusations de détournement de deniers publics à l’époque où il était en charge du ministère de la Solidarité et de la Famille», précisent les mêmes sources.

La comparution d’Ould-Abbès intervient après un long cheminement de la procédure entamée, suite à une demande de levée de l’immunité parlementaire réclamée par la Justice.

La commission des affaires juridiques de la chambre haute du Parlement avait alors mis en branle la procédure, mais Ould-Abbès a fini par renoncer volontairement à son immunité, pour éviter l’ultime affront d’un vote dont l’issue ne faisait pas le moindre doute.

Cela au moment où un de ses fils est écroué depuis une semaine à la maison d’arrêt d’Aïn Témouchent, alors que son aîné, prénommé El-Ouafi, fait l’objet d’un mandat d’arrêt international et se serait actuellement réfugié au Venezuela, pays de sa maman, la première épouse d’Ould-Abbès.

Là aussi, l’instruction du dossier n’en n’est qu’à son début, et les magistrats ne risquent pas de chômer au cours de prochaines semaines. Pour eux, comme pour les dizaines de personnes poursuivies pour de graves crimes économiques, l’été risque d’être long, très long ! Mais, comme dit l’adage, «il faut laisser la justice suivre son cours».

Salima Ettouahria