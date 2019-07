Commentaire : Garanties, apaisement et transparence

Le discours prononcé par le président de l’Etat, mercredi dernier, a le mérite d’avoir balisé le terrain pour un dialogue franc, sérieux et responsable sur les voies et moyens de règlement de la crise. C’est en quelque sorte une main tendue par le chef de l’Etat pour sensibiliser et convaincre les acteurs politiques à privilégier la concertation comme voie de sagesse et de la raison pour s’engager et contribuer à se mettre autour de la table. La sortie de crise recherchée et souhaitée par tous passe nécessairement par cette option qui débouchera sur la solution constitutionnelle qui consiste en la tenue dans les plus brefs délais de l’élection présidentielle dans des conditions consensuelles d’apaisement et de transparence. Une option qui doit réunir un large consensus pour garantir le retour à la stabilité politique et institutionnel. Dans son allocution, le chef de l’Etat a décliné une feuille de route claire, assortie d’engagements mais surtout de garanties concrètes jamais évoquée auparavant. Les propositions annoncées sont des avancées réelles et importantes susceptibles de contribuer grandement au processus de règlement de la crise qui persiste depuis maintenant plus de quatre mois. Le chef de l’Etat qui incarne actuellement la plus haute politique du pays a pris des engagements publics sur des questions éminemment politiques et stratégiques. Les engagements sont présentés sous forme de garanties reflètent l’intention mais surtout la volonté de l’Etat à œuvrer inlassablement dans le sens de l’apaisement et la sagesse. En annonçant que le dialogue sera conduit par des personnalités indépendantes et sans ambitions électorales, le chef de l’Etat veut offrir plus de chances de réussite une démarche qui suscite toujours méfiance, réticences et rejet. Cette concertation qui constitue la première étape dans le processus de sortie de crise doit être entourée de maximum de garanties pour aboutir à une plate-forme consensuelle sur la base de laquelle tout sera enclenché. Toutes les solutions seront issues d’un dialogue serein, ouvert et responsable sur des questions qui engagent l’avenir du pays. C’est dans ce sillage qu’il faut relever l’importance de la mise en place de l’autorité qui aura la charge d’organiser, encadrer et superviser les futures échéances électorales et principalement la présidentielle qui devient une urgence. Les contours, le mode de fonctionnement ainsi que sa composante doivent faire l’objet d’un examen profond et détaillé pour satisfaire une des revendications traditionnelles de la classe politique. C’est sur cette structure éminemment politique que reposent la crédibilité, la transparence et la régularité du prochain scrutin. L’autorité dont le principe de sa création est définitivement arrêté constitue à coup sûr une nouveauté qui va révolutionner le mode opératoire des élections dans le pays. C’est une garantie importante qui ne doit pas être minimisée et ne doit pas par ailleurs et souffrir être négligée. C’est à mettre dans le registre des avancées démocratiques et un fruit de la révolte citoyenne en cours depuis février dernier. Pour compléter le chapitre des engagements pris publiquement et officiellement, il ya de citer la révision prochaine des textes législatifs et réglementaires qui régissent et encadrent l’ensemble des opérations électorales, action qui viendra accompagner la création et mise en place de l’autorité précédemment citée. Tout un nouveau dispositif dont l’objectif essentiel est de garantir la tenue d’un scrutin présidentiel dans des conditions de transparence et de régularité qui ne sera entaché d’aucune irrégularité sur tous les plans. C’est la réponse objective à beaucoup de revendications posées avec insistance par une grande partie de la classe politique dans un passé récent. Il s’agit en fait d’une ébauche qui introduit le débat constructif et responsable qui doit marquer les phases du dialogue dont la gestion et conduite seront confiées à des personnalités qui ne siègent pas au sein des institutions politiques et gouvernementales. Un gage supplémentaire pour éviter toute mauvaise interprétation des intentions et engagements des pouvoirs publics. Le dialogue et la voie constitutionnelle à travers la tenue d’une élection présidentielle dans des conditions appropriées demeurent la clé de voûte pour une sortie de crise crédible et rapide.

M. Oumalek