M. Tidjani Hassan Haddam reçoit les ambassadeurs du Danemark et d’Egypte : Examen de la coopération

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam a reçu, jeudi, les ambassadeurs du Danemark, Mme Julie Elizabeth Pruzan-Jirgensen et de l'Egypte, M. Aymen Machrafa. Le ministre a passé en revue avec l'ambassadrice du Danemark les programmes de coopération entre les deux pays dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, outre les voies et moyens de renforcer ces programmes notamment à travers l'échange d'expertises et d'expériences dans ce domaine. Par ailleurs, le ministre a évoqué avec l'ambassadeur égyptien les moyens de renforcer la coopération entre l'Algérie et l'Egypte dans les domaines d'intérêt commun, permettant ainsi de consolider les liens de coopération, eu égard aux relations historiques liant les deux pays et peuples.