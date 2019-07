Généralisation des caméras à toutes les wilayas : Protéger, et non surveiller

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah-Eddine Dahmoune, a annoncé samedi dernier, à partir de Blida, la généralisation du système de vidéosurveillance (ou cameras de surveillance) à toutes les wilayas, en vue de préserver la sécurité des citoyens. "Ce projet ayant profité à ses débuts à sept grandes wilayas, sera généralisé à l’avenir à l’ensemble du pays", a indiqué le ministre en marge de l’inauguration de structures sécuritaires, en compagnie du directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara Bouhadba. Ces cameras seront installés au niveau des boulevards et équipements publics, "pour protéger le citoyen et non le surveiller" a-t-il relevé. L’opportunité a donné lieu à la présentation, d’un exposé sur l’état d’avancement du projet de centre de contrôle de Sidi Lekbir (Blida), dont la "mise en service est en attente d’équipement. Sur un autre plan, le ministre a plaidé pour la généralisation de l’équipement des stades de football du pays en caméras de surveillance, en donnant la priorité, a-t-il dit, "aux grands stades. Selon M. Dahmoune, cette opération, entrant dans les prérogatives de la Direction générale de la sûreté nationale "s'inscrit au titre des mesures préventives visant l’éradication de la violence dans les stades.



Contrecarrer tout risque menaçant l’action pacifique du Hirak



Les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour parer tout risque menaçant l'action pacifique du Hirak (mouvement populaire), a affirmé M. Dahmoune. "Les marches pacifiques ont fait l’objet de menaces gravissimes qui ont été déjouées par les services de sécurité". Ces menaces "seront dévoilées ultérieurement par le Directeur général de la Sûreté nationale", a-t-il dit, non sans louer les efforts colossaux consentis par les services sécuritaires dans la préservation de l'action pacifique du Hirak. Le ministre a expliqué, à ce propos, que le non dévoilement de ces faits graves est justifié par la crainte d’être "accusé de vouloir alarmer les citoyens", soulignant, néanmoins, que le récapitulatif de ces dépassements sera rendu public ultérieurement". "Viendra le jour où toute la vérité sera dévoilée", a-t-il soutenu. Quant au DGSN, il a mis l'accent sur les efforts colossaux consentis par les services de sécurité pour préserver la paix et la sécurité des citoyens et de leurs biens, lesquels services "font face, nuit et jour, au crime sous toutes ses formes", a-t-il observé. M. Abdelkader Kara Bouhadba a, en outre, lancé un appel aux citoyens en vue d’accompagner les corps sécuritaires pour leur faciliter le travail.