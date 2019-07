Conseil interministériel consacré à la lutte contre les feux de forêt : Renforcer les capacités opérationnelles

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé, jeudi dernier, un conseil interministériel consacré à l'examen des mécanismes devant renforcer les capacités opérationnelles des services de la Protection civile et de la Direction générale des Forêts, concernant les feux de forêt, de récoltes et de palmiers.

Lors de cette réunion à laquelle ont assisté les ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Agriculture outre les directeurs généraux de la Protection civile et des forêts, "il a été procédé à la présentation d'un bilan initial relatif aux incendies enregistrés cette année et aux moyens mobilisés pour protéger les ressources forestières dépassant les 4,5 millions d'hectares au niveau national, notamment en termes d'achat de colonnes mobiles au profit de la protection civile, estimées actuellement à 37 colonnes réparties sur les wilayas concernées en attendant leur renforcement". Le bilan a mis en avant également, les moyens humains et matériels de la Direction des forêts pour faire face à ce phénomène, appelant à l'installation des commissions de wilaya pour la protection des forêts". Aussi, il a été procédé, par la même occasion, à la présentation de la stratégie multisectorielle de communication et de sensibilisation aux dangers des feux de forêts mise en place au profit des citoyens et des agglomérations se trouvant en milieu forestier en application des décisions prises lors de la réunion du conseil interministériel tenue le 7 mai 2019". Après avoir souligné l'impérative évaluation des dommages "colossaux" engendrés par les feux, M. Bedoui a mis l'accent sur "la nécessité d'adapter les capacités d'intervention de la Protection civile et de l'Administration des forêts aux normes internationales en vigueur". "Un programme d'urgence complémentaire de deux ans (2019-2020) a été décidé, comme première étape, en vue d'améliorer les capacités d'intervention des éléments et des groupes d'intervention de la Protection civile et des Forêts à travers, notamment la dotation de toutes les zones forestières en colonnes mobiles et la réhabilitation des anciennes colonnes (estimés à 20), outre le renforcement des capacités humaines spécialisées par 10 autres colonnes mobiles pour la gestion des forêts". M. Bedoui a insisté, en outre, sur l'importance d'adopter une approche participative qui offre aux citoyens résidant à proximité d'un environnement forestier, ainsi qu'aux associations environnementales, l'opportunité de contribuer à la préservation de notre patrimoine forestier et d'élever le niveau d'alerte et d'intervention rapide". A cet effet, "la Direction des forêts a été chargée de collaborer avec la Protection civile pour le lancement de campagnes de sensibilisation et d'exercices de formation aux premiers secours en faveur des jeunes résidant à proximité d'un environnement forestier qui doivent bénéficierd'un encadrement et de la priorité dans les recrutements saisonniers destinés à la protection des forêts". Le Premier ministre a chargé le directeur général des forêts "d'élaborer une approche globale sur la protection de notre patrimoine forestier, à la faveur des technologies modernes pour élever le niveau d'alerte et d'intervention, en coordination avec l'Agence spatiale algérienne et les services de météorologie, et les moyens de l'exploiter dans le domaine touristique, à travers l'encouragement de l'investissement touristique ami de l'environnement forestier, comme les parcs d'attractions". Par ailleurs, M. Bedoui a salué "le rôle important de l'Armée nationale populaire en matière d'intervention pour secourir les citoyens résidant à proximité des forêts et les accompagner dans la prévention et la lutte contre les feux ". Le Premier ministre a salué également l'adoption de la loi relative aux règles générales de prévention des risques d'incendie et de panique par le Parlement qui aura, selon lui, "une vision prospective concernant la stratégie relative à la protection du citoyen et des potentialités que recèle le pays".