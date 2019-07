L’université va-t-elle tourner la page du français ?

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a officiellement lancé un sondage d’opinion, vendredi. Une consultation qui s’adresse à toute la communauté universitaire, pour lui demander de statuer, en toute connaissance de cause, sur l’éventualité de procéder, dès la prochaine rentrée, au remplacement du français par l’anglais dans le cursus universitaire algérien. Le sondage en question, lancé le 5 juillet, devrait s’étaler jusqu’ au 5 août, soit un mois.

Et déjà, les premiers résultats du sondage ont commencé à être diffusés, hier, sur la page officielle Facebook de M. Tayeb Bouzid. En effet, les premières consultations font ressortir que 95,2% des personnes sondées ont été favorables à la promotion de l’utilisation de l’anglais dans l’enseignement supérieur, tandis que seulement 4,8% des étudiants participants se sont opposés à ce changement pédagogique. Le ministre a souligné tout de même que loin d’être exhaustif, ce sondage devrait évoluer, et que «les résultats seront publiés chaque mercredi jusqu’à ce que le sondage prenne fin».

En attendant, on signale que plus de 33.000 personnes ont participé à ce sondage, lancé à l’occasion du 57e anniversaire de l’indépendance du pays. Un chiffre qui reste assez faible, si l’on prend en considération le fait que le nombre d’universitaires inscrits actuellement dans les établissements supérieurs en Algérie est de près de 2 millions d’étudiants. Mais ce chiffre est amené à augmenter dans les prochains jours, surtout avec les efforts fournis par le département de l’Enseignement supérieur, pour assurer la réussite de cette démarche.

Dans cette optique, et afin de permettre à un très grand nombre des membres de la communauté universitaire de s’exprimer, le ministre a appelé les directeurs des établissements universitaires à diffuser le lien du sondage (http ://www.mesrs.dz/poll) sur les sites web des universités, ainsi que les pages Facebook de ces établissements.

«Comme je me suis engagé sur ma page Facebook officielle au sujet du renforcement de l’utilisation de l’anglais dans les domaines de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, je vous informe qu’une plateforme électronique a été créée spécialement à cet effet, et mise à la disposition de toute la communauté universitaire. Ce dossier sera présenté prochainement pour étude et débat», écrit le ministre, aux directeurs des établissements d’enseignement supérieur.

Dans le même sillage, Bouzid a ajouté avoir «donné des orientations aux recteurs des universités de prendre toutes les mesures pratiques en ce sens, et d’entamer une campagne de sensibilisation afin de réussir cette consultation».

Il est à souligner que depuis son installation à la tête du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid n’a utilisé, jusqu’à présent, que l’arabe et l’anglais dans ses déclarations écrites et orales, en répondant aux questions soulevées par les étudiants et enseignants sur sa page Facebook, y compris les questions posées en français.

Pour rappel, le ministre avait annoncé, la semaine écoulée, via sa page Facebook, qu’en prévision de l’ouverture du dossier du renforcement d’utilisation de l’anglais en milieu universitaire à l’étude et au débat, une plateforme numérique sera mise à la disposition de la communauté universitaire, en particulier, et aux citoyens, en général, pour exprimer leurs points de vue sur cette question.

C. M.