Baccalauréat : L’opération de correction des copies achevée

L’opération de correction des copies des épreuves du baccalauréat a pris fin hier, tel que convenu par les services du département de l’Éducation nationale.

Selon les premiers constats faits par les enseignants correcteurs, certaines tendances se précisent, comme par exemple «les résultats obtenus dans la filière des sciences expérimentales, et qui sont excellents cette année». Les premières évaluations issues de cette opération, qui a débuté le 21 juin dernier, font également état de résultats «satisfaisants» dans l’ensemble des filières, ont affirmé là aussi, les correcteurs qui ont eu à s’exprimer devant plusieurs médias. Concernant les notes obtenues en philosophie, la matière la plus redoutée de candidats au bac, celles-ci «ont connu une nette amélioration par rapport aux années précédentes», et cela dans toutes les filières, excepté les langues étrangères, dont la moyenne n’a pas dépassé le 11 sur 20 sur cette matière, est-il précisé.

Il convient de signaler que les enseignants correcteurs ont enregistré une nette amélioration des résultats par rapport aux années précédentes en raison de la clarté des sujets proposés aux candidats qui étaient, selon eux, «directement puisés dans le programme et ne comportant pas de pièges». Aussi, le barème adopté pour la correction des copies du bac 2019 a été en faveur de l'élève en prenant en considération le niveau des moyens. Notons qu’une fois le processus de correction terminé, les correcteurs passent à la saisie des notes au sein même du centre de correction avant qu’elles ne soient transmises au centre national de regroupement et entamer par la suite l’opération du décodage avant la publication des résultats qui ne seront connus qu'après délibérations. Il convient de rappeler que les épreuves de l’examen du bac session 2019 qui se sont déroulées dans la sérénité ont été marquées par «l'absence de fuites de sujets», et ce grâce à la bonne organisation et aux dispositions rigoureuses prises à cet effet. Cette session a vu pas moins de 674.831 élèves qui se sont présentés aux épreuves. Ils étaient répartis à travers 2.339 centres d’examens sur tout le territoire national. Sur le total des candidats, 411.431 sont scolarisés et 263.400 libres, outre 4.226 candidats détenus qui ont passé leur bac au niveau de 43 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l’Éducation nationale, en tant que centres d’examens, sous la supervision de l’ONEC. Les procédures du baccalauréat ont été reconduites cette année, à l’instar de la demi-heure supplémentaire et des deux sujets au choix pour chaque matière et chaque filière. Les résultats de cet examen décisif, clé d’accès à l’enseignement supérieur, seront connus le 20 juillet, date fixée par le ministère de l’Éducation nationale. À partir de là, les listes des admis seront affichées au niveau des établissements scolaires le même jour et publiées sur le site de l’Office national des examens et concours (ONEC). Par ailleurs, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a publié une circulaire relative aux préinscriptions et à l'orientation des nouveaux bacheliers au titre de l'année universitaire 2019/2020. Le document définit les règles générales applicables pour les préinscriptions et l'orientation des nouveaux bacheliers au titre de l'année 2019-2020 et les porteurs de diplômes étrangers pour l'accès à l'enseignement et à la formation supérieurs en fonction des moyennes obtenues au baccalauréat. Il convient de noter, à ce propos, que le ministère de l’Enseignement supérieur a décidé d’élever les moyennes minimales dans certaines filières, fixant à 16/20 la moyenne d’admission à la faculté de médecine. Une décision prise en raison du nombre important de candidats désirant faire des études en médecine et qui dépassent les capacités d’accueil des facultés de médecine. Il faut savoir que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s’est lancé, depuis quelques années, dans un processus de numérisation et s’employait à «améliorer» les procédures d’enregistrement des nouveaux bacheliers. Pour ce faire, il a été décidé de procéder à la généralisation de l’utilisation des nouvelles technologies pour les inscriptions post-bac. Ainsi, les nouveaux candidats n’ont qu’à télécharger une application électronique sur le site web du ministère, où ils trouveront tous les détails des étapes nécessaires à l’inscription à l’université.

Kamélia Hadjib