Tronçon du métro place des Martyrs - Bab El-Oued : Lancement prochain des travaux

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba a fait savoir, hier à Alger, que le gouvernement avait donné son aval pour le lancement dans «les mois à venir» pour la réalisation du tronçon du métro d'Alger reliant la place des Martyrs à Bab El Oued. S'exprimant en marge de la visite de travail et d'inspection des projets de son secteur dans la wilaya d'Alger, le ministre a précisé que les travaux d'extension du métro d'Alger du côté Est étaient «très avancés», ajoutant que le gouvernement avait donné son aval pour le lancement, dans les prochains jours, de la réalisation du tronçon reliant la station de la place de Martyrs à Bab El Oued, et ce dans le cadre de l'extension du métro du côté Ouest. Les travaux d'extension du côté Est sont en cours de réalisation par le Groupe public Cosider qui s'est vu confier également la réalisation de deux tronçons reliant El Harrach à l'aéroport international Houari-Boumediene, et la cité Ain Naadja à Baraki, a-t-il poursuivi. Le lancement de ce tronçon désengorgera «sans doute» le côté Ouest de la capitale qui connait un trafic routier intense et «de grands problèmes» de circulation quotidienne des citoyens, a conclu M. Kouraba.