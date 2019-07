Académie ressource humaine : Former de jeunes entrepreneurs

La confédération générale des entreprises algériennes a organisée, hier à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration ESHRA (Alger), une cérémonie de remise d’attestations de suivi de sessions de formation, dans le cadre de l’académie ressource humaine. La manifestation s’est déroulée en présence de l'ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Algérie, Barry Lowen et la présidente de la CGEA Saïda Neghza. Dans une déclaration à El Moudjahid en marge de cette rencontre, Mme Neghza a souligné que «cette cérémonie concerne 200 candidats des sessions de management stratégique de la ressource humaine et de dialogue social, santé sécurité au travail». Elle a affiché à cet effet, la volonté de son organisation pour continuer davantage dans la formation des jeunes entrepreneurs. Elle a précisé que «ces sessions de formations visent, entre autres, de créer une élite qui peut ensuite espérer gravir les échelons de l'excellence dans le domaine de l’économie et d’ancrer la culture entrepreneuriale chez les jeunes». Elle a ajouté que «cette incitative permettra également à encourager les jeunes pour investir dans des projets créateurs des richesses et des emplois». En réponse à une question de savoir l’inauguration officielle de l’académie, elle a indiqué qu’elle sera ouverte d’ici le mois de septembre prochain. Elle a indiqué que celle-ci est le résultat d’une longue collaboration avec l’organisation internationale du travail, par le biais du bureau international de travail à Alger. Elle s’inscrit dans le cadre du projet Tawdif initié par l’organisation avec le soutien financier du Royaume-Uni. Le projet comprend 16 activités dont la mise en place d’une académie ressource humaine, confiée à la CGEA ayant pour principale mission, la sensibilisation des managers et des responsables des ressources humaines aux bonnes pratiques de gestion. De son côté, Barry Lowen a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette cérémonie de remise des diplôme. Il a affiché à cette occasion la disponibilité de son pays pour accompagner les entreprises algériennes dans leur développement. Il dira dans ce sens que la coopération entre l’Algérie et la grand Bretagne est «excellente». Le diplomate a également exprimé la volonté de son pays à renforcer les relations de coopération bilatérales avec l’Algérie dans les différents domaines, notamment dans la formation. Makhlouf Ait Ziane