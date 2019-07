Dangers de baignade dans les barrages : Lancement d’une campagne de sensibilisation

97 décès. C’est le chiffre des personnes mortes noyées au niveau des barrages et plans d’eau, en 2018. l « Nombreux sont nos enfants qui décèdent au cours d’une simple baignade. »

C’est ce qui ressort des propos du ministre des Ressources en eau qui s’est exprimé, hier à Alger, lors du lancement par l’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT), de la cinquième campagne nationale de sensibilisation sur les dangers de la baignade dans les barrages.

Poursuivant ses déclarations, Ali Hamam a souligné que, «ce jour est important car nous abordons la thématique du danger des baignades dans les barrages. A ce propos, il faut savoir qu’en l’espace de ces cinq dernières années, nous avons enregistré le décès de plus de 100 personnes.

La seule année 2018 a connu le décès de pas moins de 97 personnes qui se sont noyées dans un barrage, une retenue d’eau ou dans un oued», a-t-il révélé non sans affirmer que «grâce aux efforts de tous, nous allons combattre ce phénomène qui emporte régulièrement, d’année en année, nos enfants».

M. Hamam a estimé dans ce contexte qu’il faut impérativement protéger les zones proches des barrages et y développer d’autres activités. «Dans le cadre du décret exécutif approprié nous allons entamer le développement de l’activité touristique et culturelle sur les rives des barrages et ce, au profit des jeunes, comme cela, on escompte réduire les risques», a-t-il fait savoir en ajoutant que «ces barrages seront aménagés, en aval, par des plantations de végétations qui permettront de protéger la dite infrastructure. «Il faut savoir que nous avons, cette année, procédé à la plantation de plus d’un million d’arbustes un peu partout à travers le pays ».

Dans cette perspective de réduire les risques de noyades et préserver des vies humaines, le ministre a également appelé à la participation de l’ensemble des services concernés, afin de travailler en coordination avec son département. «Je tiens à vivement saluer le rôle et le soutien de la protection civile qui se tient en toute circonstance, à nos côtés », a-t-il souligné avant d’émettre le souhait de voir les barrages devenir des lieux hautement fréquentés : «Outre des lieux assurant uniquement la distribution de l’eau potable, ces derniers pourront devenir des espaces de divertissement et de développement économique ».

Et de confier, dans ce sillage, que plusieurs investisseurs se sont positionnés sur ce créneau. Enfin, le ministre a conclu son intervention en révélant que cette problématique du danger de la baignade dans les barrages « a été saisie par le gouvernement qui a donné un ensemble d’instructions aux services concernés pour protéger davantage ces zones pour y empêcher les noyades.» Lors d’un point de presse en marge de l’événement, Hamam, a aussi assuré que, compte tenu du taux de remplissage des barrages «nous devrions connaitre un été sans stress hydrique ».

Par ailleurs, Le ministre a mis à profit cette opportunité pour donner le top départ de la caravane de sensibilisation qui devrait sillonner l’ensemble des villes du pays, dans le but de sensibiliser le plus grand nombre de jeunes sur les dangers qui les guettent en ce début de période estivale En parallèle au lancement de cette campagne, plusieurs stands ont été installés sur le parvis de l’ANBT dont le siège se trouve à Kouba, et cela pour sensibiliser les enfants et autres jeunes venus nombreux, sur les risques encourus si l’on s’approche trop des berges des barrages. A ce titre, des phrases choc étaient accrochées pour attirer l’attention des visiteurs, où l’on pouvait lire entre autres : «Il ne faut surtout pas plonger, la mort vous guette en profondeur», «les maîtres nageurs ne sont pas sur place et ne pourront pas te secourir en cas de besoin », « la vase est un piège, elle peut retenir au fond ».

À la fin de cette manifestation, une pièce théâtrale a été jouée par de jeunes scouts, et des prix ont été remis pour récompenser les meilleures œuvres artistiques. Pour rappel, dans un précédent communiqué, l’ANBT a souligné que, ses nombreux efforts pour réduire le nombre des noyades dans les barrages à travers les campagnes et les caravanes de sensibilisation ont permis de «faire prendre conscience aux citoyens» du «danger réel» existant si l’on se baigne dans ces zones.

Affirmant que le nombre de décès par noyade dans les barrages a «tout de même», cet organisme n’en n’estime pas moins que «les actions de sensibilisation doivent se poursuivre, pour atteindre le chiffre de zéro noyade».

Sami Kaidi