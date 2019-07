Sétif : Un réseau de trafic de Drogue démantelé

Exploitant des informations dignes de foi, faisant état d’agissement d’individus qui s’apprêtaient à «transiter» une importante quantité de drogue vers des wilayas de l’Est du pays, les services du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya ont procédé à la saisie de près de 9kg de kif traité en plaquettes et ont mis fin aux agissements de 6 personnes impliquées dans ce réseau.

Une affaire qui est à mettre à l’actif des éléments de la compagnie de la Gendarmerie de Sétif dont les éléments, sitôt informés de cette affaire, ont procédé à la mise en place d’un dispositif, bouclant tous les axes routiers menant vers la wilaya de Sétif. C’est ainsi que très tôt dans la matinée, vers 4 heures, les éléments de la gendarmerie nationale parviendront à intercepter un véhicule du type 301 Peugeot avec à son bord 2 personnes «B.D.» et «B.A.»

Le contrôle et la fouille de sécurité entreprises sur les lieux permettront aux éléments de la gendarmerie nationale de découvrir, dans le réservoir de carburant du véhicule, une quantité de près de 9 kg de kif traité en plaquettes. L’enquête diligentée à cet effet se traduira par l’arrestation de 4 personnes, précise le communiqué du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif.

Une affaire qui permettra de mettre fin aux agissements d’un réseau national faisant dans le transport et la commercialisation de drogue et l’arrestation de 6 personnes.

F. Zoghbi