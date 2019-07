Constantine : Plus de 70 chasseurs participent à un tournoi de tirs au fusil à la forêt de Chettaba

Plus de 70 chasseurs de différentes communes de la wilaya de Constantine ont participé jeudi à un tournoi de tirs au fusil sur cible fixe, organisé à la forêt de Chettaba, dans la commune d’Ain Smara, à l’initiative de la Fédération de wilaya des chasseurs, a-t-on constaté.

Cet événement a été programmé avec la collaboration de la Conservation des forêts, dans la cadre de la célébration du double anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, a précisé à l’APS le président de cette fédération, Djamel Hamouda. L’organisation de ce tournoi a pour objectif de réhabiliter ce sport qui, par le passé, constituait «un loisir populaire phare», dans certaines zones de cette wilaya, selon le même responsable qui a affirmé que cette initiative vise principalement à créer pour les amateurs de la chasse des possibilités de s’exercer et de se concurrencer. Cette manifestation vise également à permettre aux chasseurs présents de pratiquer dans un cadre structuré, a-t-on noté, soulignant que les lauréats bénéficieront «prochainement» d’une formation spécialisée, en attendant la délivrance d’un permis leur permettant de s’adonner à la chasse, a affirmé de son côté le chargé de l’information et de la communication de la Conservation des forêts, Ali Zegrour.

L’objectif de la formation est de protéger la faune des forêts de Constantine, en particulier celles menacées de disparition, en plus du respect des périodes de reproduction et de naissance des animaux sauvages, a fait savoir le même responsable.