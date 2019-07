Saison estivale : Malibu en vert et bleu

La saison estivale à démarrée sur les chapeaux de roue, le grand rush vers les plages à fait effet boomerang quant aux nouvelles dispositions prises pour accueillir dans la sérénité les estivants. Les structures d’accueil mise sur place font état de plus de 61 plages autorisées à la baignade au niveau du littoral algérois- dotées de toutes les structures nécessaire pour assurer le confort des pensionnaires. Reste que la gratuité à l’accès des plages est toujours soumise à une éphémère application malgré les promesses des autorités qui tentent bien que mal d’endiguer cet obstacle…Pour le moment, la résistance soutenue des nouveaux barons à vouloir écumer le littoral avec leur apanage d’équipements et leur main mise sur la location des tables et chaises ainsi que parasols, de quoi se poser la question sur la fin de ce feuilleton d’été . Le nœud gordien reste notamment lié à cet éternel fléau qu’est la pollution. Côté jardin, les responsables locaux aux niveaux de toutes les communes on été instruites par notes subalternes de la wilaya d’Alger de mettre en demeure les établissements industriels avoisinants pour traiter leurs eaux usées qui constituent un danger pour l’environnement et la santé publique. Pour le moment 09 plages sont mises sous quarantaine en raison d’absence d’aménagement et fuites d’eaux usées. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir une meilleur saison estivale, affirme t-on à la wilaya, soulignant que les plages sont équipées de toutes les commodités -postes de sécurité, parkings, eau potable, vestiaires et douches et même des espaces réservés à la circulation des jet-ski afin de préserver la sécurité des baigneurs ….(zone de navigation des jet ski reste à délimiter); La location de ces bolides aquatiques incite à la réflexion pour l’établissement d’un cahier de charges qui prendra en compte tous les aspects sécuritaires des estivants et une pénalisation quant aux contrevenants aux lois et dispositions régissant la gestion des plages et des loisirs. La nouveauté pour cette toute nouvelle saison estivale c’est la création d’un poste de « gestionnaire de plage » qui aura pour mission la prise en charge des préoccupations des estivants, l’éclairage public au niveau des plages afin de faciliter le déplacement des estivants dans de bonnes conditions vers les lieux d’activités artistiques et de loisirs.

Le feu, par qui le scandale arrive, est quant à lui soumis à rude épreuve. Les incendies de forêts continuent comme chaque année à causer de graves dommages à notre patrimoine forestier, notamment au pin d’Alep qui constitue un grand équilibre de notre écosystème. La faune naturelle déjà entamée par le fléau et en bute de connaitre une dégradation de la population forestière. L’un dans l’autre, il ne saurait mettre sur pied un diapositive de sécurité sur les plages sans mettre le paquet tous azimut sur le plan bleu et accorder à la foret le droit de visite par des estivants verts , ou pèlerins de mère nature. Le représentant de la Conservation forestière à donné un aperçu sur le disposition anti-feux mis en place qui prévoit 5 postes de vigie pour une superficie de 30.970 ha avec mobilisation de 10 bridages d’intervention. À l’ombre des grandes chaleurs, les feux de forêts constituent l’ennemi public numéro 1. Aussi, sans la participation citoyenne à cette perpétuelle lutte, on y reviendrait à refaire le drame de Malibu.

Mohamed Ben