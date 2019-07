Sachets en plastique : Un fléau très résistant

Il y a quelques jours, beaucoup de pays ont célébré la journée mondiale sans sacs en plastique. C'est un non-événement, diraient certains, d'autres ignorent carrément l’existence de cette journée consacrée à cette thématique, relancée ou plutôt défendue bec et ongles par les écologistes qui dénoncent, chaque 3 juillet, tous les préjudices causés à l’environnement et, par ricochet, à l’homme.

En fait, le sac en plastique a été ces dernières années l’un des produits les plus polluants et même dangereux, depuis que l’usage de ces contenants s’est imposé, pour remplacer les paniers en paille ou en «alfa» qui ont fini par complètement disparaître.

L’effet de la modernité et du progrès sur la société et les comportements aussi est si fort pour que les beaux et solides contenants résistent aux nouveaux « intrus ».

Chez nous, l’histoire du sac en plastique remonte à des décennies lorsque les Algériens avaient fait de ce dernier l’unique et seul accessoire pour leur consommation, avec comme devise : tout se jette dans la nature.

Pis, les sacs en plastique, notamment ceux de couleur noire, ont envahi les maisons, les rues et bien entendu la chaîne alimentaire.

Les conséquences , sont du coup, spectaculaires.

Il n’y a qu’à voir tous ces sachets noirs et multicolores jonchant sur les rues, les oueds, les plages, les toits de maisons, les arbres et les poteaux électriques pour saisir l’étendue de cet holocauste environnemental.

Il faut savoir que les algériens utilisent pas moins de 200 millions de sacs en plastique par an, d’où la grande menace pas seulement sur la qualité de l’environnement mais également notre santé.



Un siècle pour la biodégradation du « sachet noir »

Le plus populaire des contenants, en Algérie, en effet, se distingue par son aspect non dégradable qui peut durer jusqu’à 100 ans. Cette spécificité fait ainsi du sac en plastique un produit dont il n’est pas facile de se débarrasser de nos jours. Preuve en est tous ces sachets qui ont résisté à toutes les démarches, voire les batailles, pour les mettre «hors d’état de nuire». Aujourd’hui, on voit même le nombre de fabricants de sacs noirs grimper par rapport aux années précédentes. Malheureusement, ils ont des conséquences très néfastes sur la santé, les ressources naturelles, l’eau, la faune et la flore. La loi définissant les caractéristiques et modalités techniques des emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires existe, sans que cela n’influe sur la qualité des sachets utilisés par les commerçants qui enfreignent tous les jours des textes juridiques, en bonne et due forme, promulgués pour la protection du consommateur, en termes de normalisation des sachets en plastique.

C’est dire qu’à l’heure de ces contenants multicolores, qui envahissent notre quotidien, la pollution qui a atteint des seuils alarmants est appelée, dans les années à venir, à s’aggraver davantage.

Samia D.