Importation pour près de 1,55 Milliard de dollars de SKD durant les 5 premiers mois

L'Algérie a importé pour 1,548 milliard de dollars de kits (SKD) destinés au montage automobile, durant les cinq premiers mois de 2019, contre près de 1,405 milliard de dollars à la même période de 2018, soit une hausse de 10,25%, a appris l'APS auprès de la direction générale des Douanes (DGD). Cette hausse s'explique, essentiellement, par les importations de collections SKD, destinées au montage des véhicules de transport de personnes et de marchandises, qui ont totalisé 383,85 millions de dollars durant les cinq premiers mois de 2019, contre 201,20 millions de dollars à la même période de comparaison en 2018, soit une hausse de 182,65 millions de dollars (+90,78), a précisé la direction des Etudes et Prospectives des Douanes (DEPD). Le montant de l'importation des collections SKD utilisées dans le montage des véhicules légers a atteint, quant à lui, 1,164 milliards de dollars durant les cinq premiers mois de 2019, contre près de 1,104 milliard de dollars à la même période de 2018, reculant de 39,15 millions de dollars, soit -3,25%. De janvier à mai dernier, c'est les importations de collections SKD, destinées au montage des véhicules de transport de personnes et de marchandises, qui a tiré, essentiellement, à la hausse la facture globale des importations des SKD. Cette hausse a concerné aussi les importations des parties et accessoires des véhicules automobiles servant à l'entretien des véhicules d'occasion, qui ont atteint 168,81 millions de dollars contre 144,57 millions de dollars, en hausse de 24,24 millions de dollars, soit (+16,77%). Le montant des machines et appareils destinés à l'agriculture a été évalué à 31,79 millions de dollars, contre 16,99 millions de dollars, en hausse également de 87,06%, précisent les données statistiques des Douanes. Les importations des machines, appareils et engins pour la récolte ou le battage des produits agricoles ont totalisé 11,20 millions de dollars contre 4,06 millions durant la période de comparaison déjà citée, soit une hausse de 175,71%. En revanche, les importations des machines pour le nettoyage, le triages ou le ciblage des grains ou légumes secs, ont baissé à 12,76 millions de dollars au cours des cinq premiers mois 2019, contre 32,66 millions à la même période de 2018, en baisse de près de 61%. Cette tendance baissière a touché aussi la facture des importations des tracteurs, qui a atteint 103,66 millions de dollars, contre 129,75 millions de dollars (-20,11%). En 2018, la facture globale d'importation des collections CKD/SKD destinées au montage de véhicules (de tourisme et utilitaires) et l'importation des véhicules de Transport de Personnes et de Marchandises (produits finis) s'est chiffrée à plus de 3,73 milliards de dollars en 2018, contre 2,2 milliards de dollars en 2017, en hausse annuelle de 1,53 milliard de dollars (+70%). Le montage local des véhicules a réalisé une production de 4.500 véhicules industriels de 180.000 véhicules de tourisme en 2018, contre 110.000 véhicules de tourisme en 2017.