Raif Mokretar Karroubi, expert financier international : « Prendre des mesures d’urgence au niveau économique »

L’économie algérienne est en crise depuis quelques années, ce n’est plus un secret. L’expert financier international Raif Mokretar Karroubi estime qu’«aujourd’hui, il est bien plus important de mettre en œuvre des réformes qui ont énormément tardé, que de transiger sur d’autres questions à caractère conjoncturel ou à court terme».

Lors de son passage à l’émission de la rédaction de la Chaîne III de la radio nationale, mercredi dernier, l’expert a affirmé en fait, que «quelle que soit la personne, l’institution qui va mettre en œuvre ces réformes, le contenu et la prise de décision, l’implémentation et la mise en œuvre sont plus importants. Tout le monde sait exactement ce qu’il y a lieu de faire mais très peu ont le courage managérial de prendre des décisions.

La raison est que «ces décisions sont lourdes parce quelles marquent des ruptures avec le passé et qu’elles ne sont pas forcément populaires». Et d’insister sur le fait que la situation actuelle impose d’agir vite car les prix du pétrole sont en baisse et les quantités produites aussi, en plus du déficit de la balance commerciale. L’autre élément est la consommation énergétique locale qui est en train d’augmenter et «il va falloir faire l’arbitrage entre les hydrocarbures qu’on exporte et les hydrocarbures qu’on consomme», indique-t-il. Pour l’invité de la rédaction, «Il est impératif de prendre les bonnes décisions et de les mettre en œuvre aujourd’hui». Les priorités devront aller, entre autres, à «la suppression de la loi 49/51, du droit de préemption, à la réforme fiscale, l’élargissement de l’assiette fiscale, l’amélioration de son recouvrement, la mise en place d’un mécanisme de gestion du taux de change pour avoir des taux de changes à termes fixés sur le différentiel des taux d’intérêt, basés sur la relance de l’agriculture, la convertibilité, une politique monétaire avec des objectifs, et la réforme du système financier».

Et «pendant la période de transition, il va falloir gérer en mettant par exemple, en place un filet social ciblé», suggère-t-il. L’expert financier est formel : «Soit on prend ces mesures nous mêmes, soit d’autres le feront à notre place avec leurs conditions». Selon lui, «Les gens ne mesurent pas la gravité de la situation». Aussi, «Il faut en être conscients et même si on prend les bonnes mesures aujourd’hui, il n’est pas sûr qu’on puisse redresser la trajectoire budgétaire avant la date butoir en 2022 ou 2023 en fonction des conditions du marché», car leurs effets ne sont pas immédiats. Par conséquent, souligne-t-il, «Il est urgent pour l’Algérie de prendre, aujourd’hui, les mesures d’urgence au niveau économique pour éviter le pire». En fait, a-t-il déploré, «Le constat sur la situation économique du pays est fait depuis des décennies et tout le monde connaît les priorités et les mesures à prendre, mais personne n’a le courage de les mettre en œuvre». Evoquant la prise de quelques «mesurettes» pour rationaliser les dépenses, en freinant des subventions, la libéralisation des prix des carburants, l’invité de la rédaction juge cela insuffisant par rapport à la gravité de la situation. Il relèvera, au passage qu’en Algérie, «il est encore plus facile d’importer, de revendre en l’état que d’investir».

A une question sur le rôle des banques dans le contrôle des transactions financières, par rapport aux transferts illicites de capitaux, et de leur dilapidation par des financements suspects, l’expert explique que les banques financent parfois des projets illicites sans vraiment le savoir.

«Cela ne veut pas dire que je les dédouane complètement», car ces dernières restent «responsables pour détecter certaines surfacturations et sous-facturations, des transferts et doubles transferts illicites». En fait, «Les banques devraient être les gendarmes de l’économie mais elles n’ont pas la possibilité technique aujourd’hui de tracer l’origine de l’argent, de sa traçabilité à cause de sa fongibilité». Enfin, il considère, par ailleurs, que «la dévaluation du dinar est inéluctable et souhaitée parce que le taux de change du dinar continue d’être administré et ne reflète pas la réalité».

D. A.