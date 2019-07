Assurances au 1er trimestre 2019 : Une évolution de 7,1%

La production globale du secteur des assurances, toutes activités confondues, a enregistré une évolution positive de 7,1%, au titre du premier trimestre 2019, soit une production additionnelle de 2,8 milliards de DA.

Selon la dernière note de conjoncture qui vient d’être publiée par le Conseil national des assurances (CNA), le marché des assurances, les indemnisations versées par l’ensemble des sociétés d’assurances, au titre du premier trimestre de l’année, totalisent un montant de 21,5 milliards de DA, enregistrant, ainsi, une hausse de 14,8% comparativement à la même période de l’exercice 2018. Le document indique que les sinistres à payer s’élèvent à 75,8 milliards de DA, au 31 mars 2019, contre 79,5 milliards de DA au 31 mars 2018, soit un repli de 4,6%. Au chapitre des assurances de dommages, on relève une domination de celles-ci avec une part de 88,7%, représentant un chiffre d’affaires de 37,7 milliards de DA, soit un accroissement de 6,2% par rapport au premier trimestre de 2018. Par branche d’activité, l’assurance « Automobile «engrange 57,2% de la production des assurances de dommages et marque ainsi une hausse de 3,8%, tirée par les garanties obligatoires qui évoluent de 60,7% par rapport à la même période de 2018, contrairement aux garanties facultatives, qui occupent une part de 70,6% du portefeuille de la branche, fléchissant de 9,5%.

La branche Incendie et Risques Divers «IRD» représente 35,3% de l’activité des assurances de dommages et enregistre un chiffre d’affaires de 13,3 milliards de DA, en évolution de 8,7%. Une croissance de 20,3% est également relevée au niveau des assurances contre les effets des Catastrophes Naturelles «Cat-Nat» qui détiennent une part de 13,9% du portefeuille de la branche «IRD».

Même constat pour l’assurance «Transport» qui enregistre une hausse de 17,4% et, de la branche «Agricole» dont la hausse est de 11,9% totalisant près de 700 millions de DA, contre 625,4 millions de DA, au 31 mars 2018. L’évolution a également caractérisé l’assurance «Crédit» avec une hausse de 5,5% générée, essentiellement, par la sous-banche «Crédit immobilier» qui augmente de 15%. La note de conjoncture du CNA indique que les sociétés d’assurances de dommages à capitaux privés détiennent une part de 27,1% du total de ce marché, avec un chiffre d’affaires de 10,2 milliards de DA. On ressort au titre des indemnisations en assurances de dommages une hausse de 13,1%, passant de 18,2 milliards de DA, au 1er trimestre 2018, à 20,5 milliards de DA à la même période de 2019. Une progression tirée par les branches «Incendie, Risques divers», «Risques agricoles» et «Automobile» avec des taux respectifs de 117,6%, 8,8% et 3,1%. Par contre, les branches «assurance transport» et «assurance crédit» régressent, respectivement, de 79,9% et 89,8%, selon le document. On note par ailleurs que les sinistres à payer s’élèvent à 72,3 milliards de DA, à la période indiquée contre 75,9 milliards de DA en 2018, soit un recul de 4,8% dû à la baisse constatée au niveau de toutes les branches, à l’exception de la branche «automobile» en hausse de 1,6%.

Concernant la production des assurances de personnes au 31 mars 2019, ces dernières enregistrent une hausse de 14,9% par rapport à la même période de l’année 2018, soit un chiffre d’affaires de 3,9 milliards de DA. Aussi, les sociétés privées assurent une part de 27% du total du marché des assurances de personnes avec un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de DA, en progression de 22,2% par rapport à 2018.

Enfin, la production de la réassurance a été traduite par un chiffre d’affaires de 6,3 milliards de DA, toutes affaires confondues, contre plus de 9 milliards de DA à la même période de 2018, soit un recul de 31%.

D. Akila