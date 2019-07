Le documentaire Cordoue en avant-première aujourd’hui à Oran

Le film documentaire "Cordoue", dédié à la promotion de la culture de la Paix et du Vivre-ensemble, sera projeté en avant-première, aujourd’hui à Oran, en présence du réalisateur Bensalem Bouabdallah. "Ce documentaire met l’accent sur le rôle de la Mosquée de Cordoue (Espagne) en tant que symbole universel de la coexistence des différentes confessions et des relations d’entente et de paix qu’elle inspire", a précisé dans un communiqué l'association socioculturelle "Santé Sidi El-Houari" (SDH) qui accueille la séance de projection.

L'auteur examine également "l’origine d’un conflit impliquant l’église catholique quant au statut juridique de cette Mosquée", a-t-on signalé, rappelant qu'en 2006, l’évêque de Cordoue a inscrit secrètement cet ancien monument au registre de la Propriété comme bien appartenant à l’église catholique. Révélé huit ans plus tard, cet acte d’appropriation illicite a immédiatement soulevé une polémique entre ceux qui voulaient préserver son legs islamique et l’église qui le réclamait comme propriété privée.

La Mosquée de Cordoue est le monument le plus célèbre de la cité, hérité de la civilisation arabo-musulmane en Andalousie (711 à 1492) et déclaré Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1984. Le réalisateur algérien, Bensalem Bouabdallah, a à son actif plusieurs documentaires explorant l’histoire, la culture et les arts de l’islam, se concentrant particulièrement sur l’Espagne musulmane. Il est également auteur d'une trilogie explorant l’Esthétique du monde musulman, un travail qui a été soutenu par l’UNESCO.