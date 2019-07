Signature d’une convention entre l’AARC et le commissariat du festival du théâtre amateur : Pour la tenue de grandes assises en mars 2020

Dans la perspective de booster le Festival national du théâtre amateur, une convention- cadre a été signée, hier, entre l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), et le commissariat du Festival national du théâtre amateur. Cette convention comprend trois points essentiels. Il s’agit, en premier lieu, d’une prise en charge totale de la part de l’AARC du lauréat du festival, et ce à travers le territoire national.

En second lieu, l’AARC tiendra de grandes assises de l’action culturelle des branches artistiques, et ce à partir du mois de mars 2020. En dernier lieu, l’AARC prendra en charge la présélection du festival à Alger. Dans une déclaration à El Moudjahid, en marge de cette signature, le directeur général de l’AARC a estimé que «le Festival national du théâtre amateur est le doyen des festivals depuis 1967, et il tient cette année sa 52e édition».

«Nous avons constaté qu’il leur manque quelque chose pour un réel développement. Notre but est d’aider ces grands festivals à mieux exister et à mieux développer leur potentiel en matière de théâtre», a-t-il ajouté.

«Nous avons décidé de prendre le premier prix lauréat de ce festival pour une tournée artistique à travers les grandes villes du pays», a tenu à souligner M. Bendameche, affirmant en outre : «Nous allons faire de la diffusion et de la distribution du théâtre, et faire aussi en sorte que les jeunes amateurs, qui n’ont jamais eu cette occasion, se produisent à travers le pays d’une manière officielle.» Dans le même ordre d’idées, le DG de l’AARC a développé : «Nous allons préparer des affiches publicitaires pour informer que c’est la troupe lauréate du festival, et ce dans la perspective de leur donner un mérite et les distinguer davantage sur la scène culturelle nationale.» Il a annoncé, aussi, l’organisation de grandes assises en mars 2020. «Nous allons organiser de grandes assises de l’action culturelle des branches artistiques, et ce à partir du mois de mars 2020. Nous allons tenir les assises du théâtre amateur, nous allons réunir toutes les grandes personnalités pour parler du théâtre amateur», a-t-il affirmé. «À l’issue de ces assises, dit le premier responsable de l’AARC, nous allons publier un livre sur les recommandations de ces grandes assises du théâtre.»

Les documents de cette convention, première en son genre, qualifiée d’«importantes» de la part des deux parties, ont été paraphés par M. Abdelkader Bendameche, directeur général de l’AARC, et M. Nouari Mohamed, commissaire du Festival national du théâtre amateur, au siège de l’AARC. Ainsi, ce festival, qui en est à sa 52e édition, sera tenu du 27 août au 1er septembre de l’année en cours.

De son côté, le commissaire du festival a estimé que la signature des cette convention était «une très grande opportunité, car elle est importante et louable, dans la mesure où elle donne de l’importance au mouvement du théâtre amateur et confère l’esprit optimiste de la chose».

S’agissant des assises nationales qui seront tenues en mars 2020, M. Nouari a affirmé que «ces dernières permettront de faire une évaluation objective et réelle de tout ce qui s’est fait, ces dernières années, sur le mouvement du théâtre amateur ; elles permettront de préparer des perspectives ou une nouvelle plateforme sur les exigences pour le théâtre amateur et le théâtre algérien, de manière générale».

