Patrimoine culturel : Nécessité impérieuse de valorisation

La ministre de la Culture, Mme Meriem Merdaci, a exhorté hier les cadres et les responsables de son secteur, à partir de Mascara, à la nécessité impérieuse de la valorisation du patrimoine culturel en redonnant vie à la culture dans la région, dans le cadre d’une meilleure prise en charge des potentialités culturelles et historiques à tous les niveaux que recèle la wilaya. La ministre s’était rendue sur plusieurs sites afin de s’enquérir de l’état des infrastructures culturelles et les projets relevant de son département ministériel. Elle a été destinataire d’un exposé sur l’état des lieux du secteur et elle s’est ensuite rendue au chef-lieu de la wilaya pour inaugurer le nouveau siège de la direction de la culture qui a nécessité une enveloppe financière conséquente, avec une réévaluation de près de 25 millions de dinars.

La ministre a aussi procédé à l’inauguration officielle de nouveau siège de la maison de la Culture, bâtie sur les hauteurs de la ville de Mascara, pour un montant de 736 millions de DA, comprenant l’équipement, la sonorisation et autres commodités. La ministre s’est dit satisfaite de toutes les réalisations et infrastructures dont dispose la wilaya, et a appelé les responsables de son secteur à faire de la culture de proximité, un priorité absolue et d’ouvrir toutes les salles de culture devant le public, sans omette la question de la préservation des sites et vestiges culturels et historiques, et d’innover dans le domaine de créativité culturelle et artistiques. Elle a abordé la question de la prise en charge de la couverture sociale des artistes. Elle dira à cet effet que des conventions sont signées avec des compagnies d’assurances, pour régler ce problème d’ordre socioprofessionnel qui demeure l’une des premières préoccupations du secteur, avant de trouver des solutions idoines et d’adopter une stratégie de travail pour valoriser les potentialités. La ministre s’est rendue ensuite à Ghriss, au pied de l’arbre Eeddardara, où eut lieu l’allégeance à l’émir Abdelkader, un geste hautement symbolique de dimension historique pour rendre hommage à un bâtisseur de l’État algérien moderne.

A. Ghomchi