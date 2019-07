Entretiens de M. Boukadoum : Renforcer les relations bilatérales

M. Boukadoum s’est entretenu avec le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses de la République du Niger, Mohamed Bazoum. M. Boukadoum qui a «félicité» son interlocuteur pour «l’organisation réussie» des travaux du Conseil exécutif de l’Union africaine et du Sommet extraordinaire, lui a adressé à cette occasion ses «remerciements pour l’hospitalité dont est entourée la délégation algérienne à Niamey». L’entretien a porté essentiellement sur «les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement» et, à cet égard, «les deux ministres se sont félicités de la qualité des relations qu’entretiennent les deux pays et ont renouvelé leur engagement à poursuivre leurs efforts pour davantage de progrès dans le raffermissement de la coopération algéro-nigérienne». Les questions liées à la coopération sécuritaire, la lutte contre le terrorisme, les trafics illicites et la migration irrégulière dans la région ont également été abordées. M. Boukadoum s'est également entretenu avec la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, Naledi Pandor. Les ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l'UA avaient insisté vendredi à Niamey pour rationaliser au maximum les dépenses de l'Organisation continentale pour l'année 2020. «Nous avons mis beaucoup de rationalisation pour le budget de 2020, dont les recommandations seront présentées aux chefs de l'Etat et de gouvernement pour adoption lors du sommet», a indiqué M. Boukadoum.