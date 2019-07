12e sommet de l’UA à Niamey : M. Bedoui représente le chef de l’Etat

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, est arrivé hier à Niamey (Niger), pour représenter le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, au 12e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA). M. Bedoui est accompagné du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, ainsi que du ministre du Commerce, Saïd Djellab. Le 12e sommet extraordinaire de l'UA sera consacré exclusivement au lancement opérationnel de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf). Lors du Sommet de Kigali, tenu en mars 2018, les États membres de l'UA signataires de l'Accord portant création de la ZLECAf ont donné un signal fort pour la consolidation et le renforcement des échanges commerciaux intra-africains dans l'objectif de la création d'un marché africain unique. La ZLECAf est entrée en vigueur le 30 mai dernier dans l'objectif de constituer un marché unique pour les biens et services au niveau du continent, basé sur la libre-circulation des activités et des investissements.