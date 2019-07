Grand Angle : L’enfer des migrants

La mort de dizaines de personnes en Libye, lors d’un raid imputé par le gouvernement d’union nationale aux forces du maréchal Haftar contre un centre d’accueil de migrants à Tadjourah, banlieue située à l'est de Tripoli, a suscité un tollé international. La condamnation unanime de cette tuerie témoigne de l’ampleur du drame. Ce raid a surtout remis sous les feux des projecteurs de la communauté internationale les conditions inhumaines dans lesquelles sont détenus en Libye des milliers de migrants ayant fui leur pays et cherchant à rejoindre l’Europe via une traversée de la méditerranée. Les rapports émanant d’ONG qui œuvrent sur le terrain dénoncent le vécu imposé à ces migrants piégés en Libye. il est fait de malnutrition, d’enlèvements, de travail forcé, de torture et de viol. Pour les ONG, les migrants subissent les conséquences de la politique migratoire des pays européens conclue avec les Libyens. Soucieuses d’endiguer les flux migratoires via la Méditerranée, les capitales européennes, Rome en tête, ferment les yeux sur les exactions commises dans un pays en proie au chaos et où les milices font la loi. Mais pas seulement, si les puissances mondiales sont peu regardantes sur les conditions de détention dans les centres d’accueil des migrants, c’est aussi par ce qu’elles sont partie prenante du conflit en cours. Ainsi mercredi, après plus de deux heures de réunion, les Etats-Unis ont empêché l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une condamnation unanime du carnage. Et si aucune explication n'a pu être obtenue auprès de la mission américaine sur les raisons de ce blocage par les Etats-Unis, qui ont pourtant dénoncé l'attaque «abjecte» contre le centre de migrants, il est facile d’en deviner les motivations. Pourtant, est-il souligné, «le projet de texte proposé par le Royaume-Uni appelait, sans accuser l'une ou l'autre partie, à un cessez-le-feu et au retour à un processus politique». En fait, le sort des migrants est sacrifié sur l’autel des considérations géostratégiques. Et les ONG sont les seules à s’offusquer de la situation dramatique de ces pauvres migrants. Dans ce sens, elles ont exhorté l'UE et ses Etats membres à «revoir en urgence» leurs politiques migratoires qui nourrissent, selon elles, un «système de criminalisation». Et signe que la situation n’est pas près de changer, voire de s’améliorer pour ces malheureux, la Commission européenne estime que son bilan n’est pas négatif en Libye. Pour preuve, selon elle, «ces 16 derniers mois, 38.000 personnes ont pu être sorties hors de ces terribles centres de détention et hors de Libye. Elles ont été raccompagnées chez elles avec des programmes de retour volontaire, financés par l'Union européenne», a-t-elle affirmé. Mais combien sont-ils ? Selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), au moins 5.200 personnes sont actuellement dans des centres de détention en Libye. Et aucun chiffre n'est disponible pour celles détenues dans des centres illégaux aux mains de trafiquants. Autant dire que la fin de l’enfer n’est pas pour bientôt.

Nadia K.