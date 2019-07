Lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue : L’apport de la RASD

Le représentant du Front Polisario en France, Oubi Bouchraya, a mis en exergue les efforts déployés par la République arabe sahraouie démocratique (RASD), pour lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue, soutenant que la RASD demeure «un acteur clé» dans la lutte contre ces fléaux dans la région.

Intervenant lors d'un atelier organisé vendredi par la délégation sahraouie en Espagne dans le cadre des réunions préparatoires de la 44e édition de la Conférence européenne de coordination du soutien au peuple sahraoui (EUCOCO), prévue en novembre à Vitoria-Gasteiz, M. Bouchraya a mis en exergue «l'expérience des forces de sécurité sahraouies et l'engagement de la RASD en faveur de la stabilité et de la paix dans la région».

Le représentant du Front Polisario a souligné lors de son intervention que cette expérience et cet engagement sont des arguments essentiels pour la mise en œuvre des stratégies continentales et internationales.

M. Bouchraya a déploré, cependant, la vision stratégique limitée de l'Union européenne (UE) dans la région en ne reconnaissant pas la RASD comme un élément essentiel pour lutter contre les maux qui affectent l'Afrique du Nord et le Sud de l'Europe.

«L'Union européenne ne peut pas continuer à sous-estimer l'Etat sahraoui dans la région», a précisé le diplomate sahraoui. «Avec des moyens propres et modestes, l'Etat sahraoui met en œuvre d'importantes mesures de sécurité», a-t-il ajouté. Dans le cadre de ces préparatifs pour l'Eucoco, la Coordination européenne des comités de soutien au peuple sahraoui s'est engagée à intensifier les actions de sensibilisation vis-à-vis de la cause sahraouie et à mobiliser l'opinion publique pour que la communauté internationale intervienne contre la violation des droits de l'Homme et le pillage des ressources au Sahara occidental occupé. Réunis à Vitoria-Gasteiz, les membres de la Coordination européenne ont appelé à intensifier la bataille internationale, à mobiliser l'opinion publique pour que la communauté internationale intervienne contre la violation des droits de l'Homme et le pillage des ressources au Sahara occidental occupé par le Maroc ainsi qu'à agir pour faire respecter les résolutions de l'ONU et de l'Union africaine (UA) prévoyant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui.