Paul Put : « Il va falloir être à 200% pour créer l’exploit »

Le sélectionneur belge de l’équipe guinéenne de football, Paul Put, a déclaré hier que le « Syli national» avait besoin d’être «à 200% de ses moyens», pour espérer créer l’exploit aujourd’hui face à l’Algérie. «L’Algérie est en pleine confiance, elle a démontré c’est quoi un football moderne. La Guinée est une équipe en phase de reconstruction. Nous allons faire de notre mieux pour contrer cette équipe algérienne, il va falloir être à 200% de nos moyens pour créer l’exploit», a indiqué Paul Put, en conférence de presse tenue au stade du 30-Juin du Caire. L’équipe nationale a terminé le premier tour en tête du groupe C, alignant trois victoires en autant de matchs, ce qui n’était plus arrivé depuis l’édition 1990 disputée et remportée à domicile. La Guinée s’est qualifiée, quant à elle, parmi les quatre meilleures nations classées troisièmes, en compagnie de la RD Congo, du Bénin et de l’Afrique du Sud. «Nous avons accompli jusque-là un bon tournoi. Nous avons réalisé un bon travail, mais nous devons faire preuve de plus de concentration durant nos matchs», a-t-il ajouté. Interrogé sur le sélectionneur Djamel Belmadi, élu meilleur entraîneur de la phase de poules, Paul Put n’a pas tari d’éloges sur l’ancien capitaine des Verts : «Je dois le féliciter pour le travail accompli, ce n’est pas facile de travailler en Algérie. L’état d’esprit des joueurs l’a beaucoup aidé.» Put, passé notamment par l’USM Alger (2016-2017), s’est dit rassuré par la volonté de ses joueurs, avides d’imiter la performance du Bénin, auteur vendredi d’une retentissante qualification pour les quarts de finale aux dépens du Maroc (1-1, aux t.a.b : 4-1). «Je suis très content pour le Bénin. Les joueurs sont motivés, c’est à eux de montrer leurs qualités face à l’Algérie, je leur fait confiance. Nous essayons de préparer ce match de la meilleure des manières. Nous avons analysé l’adversaire, les joueurs sont conscients, j’espère qu’on sera présents demain.» Avant d’enchaîner, à propos des ambitions de la Guinée : «Nous sommes confiants, sinon ça aurait été mieux de rester à la maison. Tout le monde est conscient, j’espère que ça ira dans le bon sens face à l’Algérie.» Présent face aux médias en compagnie de son sélectionneur, le capitaine guinéen Ibrahima Traoré, serein, a indiqué que les joueurs étaient prêts «pour se battre». «Le match face à l’Algérie sera très disputé. Nous allons affronter une grosse équipe algérienne qui a affiché ses ambitions. Le Bénin a montré la voie hier face au Maroc, si l’on peut se servir de cet exemple et créer l’exploit, on va le faire», a affirmé le milieu de terrain du Borussia Monchengladbach (Allemagne), regrettant au passage la défection du joueur vedette Naby Keita (Liverpool/ Angleterre). «Il est notre star, il a gagné la Ligue des champions, il s’est malheureusement blessé. Il n’est pas là pour nous aider, c’est une grande perte, il aurait pu faire la différence. Il y a d’autres joueurs qui sont aussi talentueux.» Enfin, Ibrahima Traoré a botté en touche une question relative aux primes de qualification : «On a trop tendance à parler de primes, je m’en fous des primes. Nous allons jouer certainement face à la meilleure équipe du tournoi. Le plus important est d’être prêts demain pour se battre.»