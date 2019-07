Autoroute Nord - Sud : Ouverture de l’axe Sidi Madani - El-Hamdania

«L’axe autoroutier qui relie les communes de Sidi Madani à El-Hamdania, d’une longueur totale de 12,5 km, avec 9 km de viaducs, est inclus dans le projet de dédoublement de la route Chiffa-Berrouaghia sur 54 km, dont la mise en service définitive contribuera incontestablement à la fluidification du trafic entre le nord et le sud du pays.» C’est en ces termes que le ministre des Travaux publics et des Transports s’est exprimé, avant-hier, lors de l’ouverture à la circulation du tronçon Sidi-Madani (Blida) - Hamdania (Médéa) de l’autoroute Nord-Sud. Mustapha Kouraba s’est félicité de la qualité des travaux de ce projet qui sont, a-t-il affirmé, en conformité avec les dernières normes internationales en vigueur, garantes de la sécurité des usagers. Le premier responsable du secteur des Travaux publics a, par ailleurs, souligné que cet axe jouera un rôle fondamental dans la facilitation du transport des marchandises entre le Nord et le grand Sud, en sus de sa contribution à la formation de cadres algériens dans les domaines du suivi, de la réalisation et du contrôle technique. Poursuivant ses propos, Kouraba a révélé qu’avec l’ouverture de l’axe Sidi Madani-Hamdania, il ne restera de ce projet que l’axe Hamdania (nord de Médéa), d’un linéaire de 7 km.

Et de donner, dans ce sillage, des instructions fermes en vue de la «livraison dans les plus brefs délais» de l’ouvrage, compte tenu de son impact important sur la diversification de notre économie. D’autre part, ce tronçon ouvert à la circulation contient deux tunnels d’une longueur chacun de 2,4 km séparés par une distance de 60 mètres. Les éléments de la Protection civile ont mis à profit l’opportunité de la visite ministérielle pour faire une démonstration de sécurité qui a consisté en la simulation d’un accident de la circulation en plein tunnel, accompagné de l’évacuation des blessés dans l’une des portes de secours se trouvant tous les 200 mètres. Outre l’évacuation des blessés, ces issues ont pour but de faciliter l’accès des ambulances en cas d’accidents, en plus des 32 caméras de surveillance, dont l’objectif n’est autre que de détecter la moindre panne ou tout accident de la circulation. Ces caméras sont directement reliées à un poste de contrôle qui compte une grande salle dotée de nombreux écrans, dont l’encadrement est assuré par des cadres spécialisés, guettant le moindre comportement à risque au niveau des tunnels pour intervenir. De son côté, le directeur de la planification auprès de la Direction générale de la Protection civile (DGPC) a déclaré qu’une centaine de ses éléments ont bénéficié, récemment, de session de formations en Espagne, portant sur les interventions d’urgence dans les tunnels. «Le but de notre simulation est de sensibiliser les usagers de la route à l’impératif de rester vigilants, lors de la traversée de ce type d’infrastructures, pour la simple et bonne raison que les accidents dans ce milieu sont extrêmement dangereux et que la température y est particulièrement élevée», a-t-il affirmé, avant d’ajouter, à la fin, que le concours de la partie espagnole nous a permis de maximiser notre expertise. Et de conclure qu’une session de formation est prochainement prévue afin de permettre de maîtriser les dernières technologies propres à ce type d’intervention. Enfin, il convient de rappeler que l’autoroute Nord-Sud est le principal axe autoroutier algérien en direction du sud du pays, construit en parallèle à la RN1. Il entre dans le projet de la route transsaharienne.

Celle-ci démarre au niveau de l’échangeur n°44 de l’autoroute Est-Ouest dans la wilaya de Blida, pour finir au niveau de l’autoroute des Hauts Plateaux, à hauteur de la nouvelle ville de Boughezoul, tout en croisant à mi-chemin la 4e Rocade d’Alger à Berrouaghia.

S. K.