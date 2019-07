Tourisme : « Revoir à la baisse les tarifs hôteliers »

Les prix pratiqués par l’hôtellerie algérienne sont prohibitifs. Cette question de l’inaccessibilité des citoyens à ces infrastructures hôtelières revient à chaque discussion. Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmassoud, a évoqué cette problématique de la hausse des prix pratiquée par les hôtels au niveau national, insistant sur la nécessité de résoudre celle-ci dans les plus brefs délais. S’exprimant, en marge de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Mostaganem, il a souligné qu’il est temps de revoir les tarifs proposés par les hôtels et les complexes touristiques, et de les adapter à la situation sociale des citoyens. «Les établissements hôteliers doivent réviser leurs prix en se basant sur une tarification étudiée et raisonnable à la portée de toutes les couches de la société», a-t-il insisté.

En réponse à une question relative aux derniers textes exécutifs promulgués, il a indiqué qu’ils visent, entre autres, à renforcer la décentralisation de la décision et octroient des prérogatives plus élargies aux collectivités dans le domaine touristique.

Il précise dans ce sens que «l’État, par le biais du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, a promulgué de nouveaux décrets exécutifs visant principalement la décentralisation de la décision et l’octroi de prérogatives administratives plus larges aux collectivités». Et de poursuivre : «Les wilayas et les directions de wilaya concernées ont toutes les prérogatives pour prendre certaines décisions, comme le classement des établissements hôteliers et les restaurants. Ces décisions étaient prises au niveau central.» Mettant à profit cette occasion, le premier responsable du secteur a indiqué que son département est chargé principalement du suivi et de l’élaboration de la stratégie nationale, et la supervision, avec l’évaluation des plans locaux, et leur intégration dans la stratégie nationale du secteur. S’agissant des Zones d’expansion touristique (ZET) de la wilaya de Mostaganem, M. Benmassoud a indiqué que ce dossier se trouve au niveau du Secrétariat général du gouvernement, pour dégager des solutions, lever les réserves et approuver des plans d’aménagement touristique.

Concernant la gratuité d’accès aux plages, il a souligné que «la décision prise par le gouvernement est irrévocable. L’État la mettra en œuvre par le biais de ses institutions et ses walis, avec force et rigueur». Par ailleurs, le ministre a appelé les responsables locaux à initier des actions pour animer les plages par des expositions d’artisanat qui permettront aux estivants de découvrir la richesse de la production artisanale nationale et locale, et d’acquérir des objets d’art. Il a également suggéré la mise sur pied de manifestations sportives d’été et traditionnelles au profit des jeunes.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a auparavant inspecté le projet d’une résidence touristique de la ZET des Sablettes (Mazagran) d’une capacité d’accueil de 300 lits et pour un investissement de 250 millions DA. Le ministre a inspecté, à cette occasion, un nouvel hôtel de 380 lits dans la même zone qui sera réceptionné et mis en service au mois de décembre prochain. Le projet a nécessité un investissement de 400 millions DA, dont 60 pour cent assurés par un financement bancaire.

M. A. Z.