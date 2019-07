Développement de l’activité pétrolière : La réhabilitation des raffineries augmentera la production

En visite d’inspection dans la capitale, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a insisté sur le fait que « la réhabilitation des raffineries de pétrole en Algérie a permis, cette année, de s'affranchir de l'importation de carburants, mais aussi de relever leur capacité de production».

Inspectant la raffinerie de Sidi R’zine à Alger, le membre du gouvernement a relevé l’importance et l’urgence du développement de l’industrie pétrochimique afin de doubler le volume des recettes et de créer, par la même occasion, de nouveaux postes d'emploi au profit des jeunes diplômés universitaires.

Il ajoute qu’«il était plus que nécessaire d'ouvrir l'industrie pétrochimique aux secteurs public et privé», tout en mettant l’accent sur le fait que «la réhabilitation mènera inéluctablement à une surproduction qui sera destinée à l'exportation».

Poursuivant sa visite de travail dans la wilaya d’Alger, le ministre de l’Énergie a indiqué que les opérations de réhabilitation des raffineries de pétrole avaient touché également les unités de Skikda et d'Arzew, faisant savoir que la production de la raffinerie de Sidi R’zine est passée de 2,4 millions de tonnes, avant la réhabilitation, à 3,6 millions actuellement.

Après avoir inauguré deux postes de transformation électrique (30/60 kilowatts) à Zéralda et à Souidania, le ministre de l'Énergie a fait état de la réalisation en cours de 37 autres postes, au niveau national, dont 9 ont été parachevés et les autres à l'horizon 2025. Pour sa part, le PDG de Sonelgaz, Chahar Boulakhras, a précisé que plus de 300 postes de transformation électrique étaient actuellement en cours de réalisation à l'échelle nationale.

L’accident survenu au GL1Z à Arzew était un incendie, et non une explosion

Au sujet de l’incident qui a fait quatre blessés et causé énormément de dégâts au niveau l'unité de production au complexe de liquéfaction du gaz à Arzew (Oran) GL1Z, le ministre n’a pas hésité à mettre une mise au point en indiquant que ce qui s’est passé au complexe pétrolier n’a rien avoir avec une explosion, mais un incendie qui s’est violemment déclenché.

Le ministre nous apprend, à l’occasion, qu’une équipe formée de plusieurs experts a été dépêchée au lieu de l’incident, pour faire la lumière sur les causes réelles du déclenchement de cet incendie qui a fait des dégâts matériels. Le premier responsable du secteur de l’Énergie a tenu à rassurer que l’incendie n'aura pas de répercussions sur la production du complexe, en soulignant que les stocks de Sonatrach permettront d'honorer ses engagements envers ses partenaires. Considéré comme la troisième plus grande usine au monde dans l'industrie du gaz, «le complexe pétrolier fonctionne conformément aux normes internationales de sécurité», a assuré M. Arkab.

Pour rappel, au moins quatre personnes ont été blessées, lundi soir, suite à l’incendie au niveau d'une unité de production dans la zone pétrochimique d'Arzew (40 km est d'Oran), selon un premier bilan de la Protection civile.

L'explosion s'est produite, lundi soir à 22h, et que seul le train 400 a été endommagé. Le complexe du GNL 1 s'étend sur une superficie de 120 hectares, avec une production annuelle de 9 milliards de mètres cubes de gaz liquéfié.

Mohamed Mendaci