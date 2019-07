Hervé RENARD, entraîneur du Maroc : « L’Algérie est la meilleure équipe du tournoi »

Le sélectionneur de l’équipe marocaine de football, Hervé Renard, n’a pas tari d’éloges jeudi passé sur l’Algérie, qu’il considère comme " la meilleure équipe " depuis le début de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (21 juin au 19 juillet). "Je pense qu’il y a beaucoup d’observateurs qui sont d’accord avec moi pour dire que l’Algérie est jusque-là, la meilleure équipe du tournoi, notamment grâce à son match face au Sénégal

(1-0), où elle a été très performante en mettant du rythme. Il y a eu de la vitesse, de la spontanéité, avec des joueurs de grande qualité et un élément de classe mondiale, à savoir Riyad Mahrez ", a indiqué le coach des "Lions de l’Atlas", en conférence de presse. L’équipe nationale d'Algérie a dominé le groupe C, terminant leader grâce à un parcours sans-faute, devant le Sénégal, le Kenya, et la Tanzanie. Les Verts ont aligné trois victoires en autant de matchs, ce qui n’était plus arrivé depuis l’édition 1990 disputée et remportée à domicile. "L’Algérie est composée d’excellents jeunes joueurs comme Bennacer et Atal. Belmadi a réussi à faire un bel amalgame ce qui n’est pas toujours facile en Algérie. Il faut l’en féliciter. Concernant la perspective d’affronter l’Algérie en finale, on n’en est pas encore là. Nous sommes au stade des 1/8es de finale. On se concentre sur le match difficile de vendredi (face au Bénin, ndlr). Notre objectif, dans un premier temps, est de se qualifier pour les quarts de finale, après on verra ", a-t-il ajouté. Renard, passé notamment par l’USM Alger (2011), s’exprimait à la veille du match des 1/8es de finale face au Bénin au stade Al-Salam du Caire (17h00, algérienne). À l’instar de l’Algérie, le Maroc a également réalisé le carton plein au premier tour, en remportant ses trois matchs du groupe D, où il figurait en compagnie de la Côte d’Ivoire, la Namibie, et l’Afrique du Sud. Outre Maroc-Bénin, la première partie des 1/8es de finale prévue vendredi, sera également marquée par le match entre le Sénégal et l’Ouganda, au stade international du Caire (20h00, algérienne). L’équipe algérienne jouera, quant à elle, dimanche face à la Guinée au stade 30-Juin du Caire (20h00, algérienne).