Dans la LUCARNE : À vos marques !

lOn est entré de plain pied dans la compétition de la CAN 2019 qu’organise l’Egypte du 21 juin au 19 juillet. Il faut dire que les présents ainsi que les téléspectateurs sont, le moins que l’on puisse dire, « gavés » de beau football et aussi de suspense. Rien n’est décidé à l’avance, c’est-à-dire que quel que soit votre adversaire vous êtes tenu de sortir le «grand jeu» si vous ne voulez pas passer à la «trappe». Rien n’est consistant ou définitif, tout se joue sur le terrain. L’un de nos atoûts dans cette CAN , Riadh Mahrez, avait affirmé que «dans le cadre des huitièmes de finale qui sont à élimination directe, aucune équipe n’a assuré à l’avanve sa qualification». Il a raison de tenir un tel discours. Cela signifie qu’il y a une prise de conscience au sein de l’équipe, puisqu’on ne néglige plus l’adversaire. C'est-à-dire que le jour du match tout doit être parfait pour les poulains de Belmadi. Ils savent qu’une qualification au prochain tour passe par un «grand match» contre la Guinée qui est, qu’on le veuille ou non, notre «bête noire». Avec Belmadi et le changement de mentalité au sein du groupe, tout le monde espère une meilleure issue pour nos capés. Tout le monde sait que les poulains de Paul Put, l’entraîneur belge de cette équipe guinéenne, n’ont pas été brillants lors du premier tour. Toutefois, dans une telle rencontre, la prudence doit être de mise afin d’éviter de se faire surprendre bêtement. Belmadi en connait beaucoup sur le sujet. Il n’a pas manqué de le communiquer à ses poulains pour les sensibiliser sur la meilleure façon de se comporter à l’égard de cette équipe de Guinée, qui joue mieux contre l’Algérie. Est-ce l’exception qui confirme la règle ? On verra bien ce dimanche à partir de 20 heures ! Une info circule que Paul Put est contesté par ses joueurs, qui n’écoute pas, paraît-il, ses consignes et n’en font qu’à leur tête. Certains, pour on ne sait quelles raisons, parlent d’un forfait des Guinéens contre l’Algérie. Il est clair que les choses ne vont pas aller jusque-là. C’est peut-être, que ces fausses informations visent à déstabiliser les nôtres. Il ne faut pas accorder trop de crédit à ce qui dit çà et là. On ne le dira jamais assez, tout se déroule sur terrain. Ce que l’on dit sur les plateaux-tv compte pour des prunes. C’est pour cette raison qu’il faudra être à 100% de ses moyens pour parvenir à concrétiser l’objectif tracé. Quoi qu’en dise, l’Algérie a hérité d’un tirage clément par rapport au Cameroun-Nigeria ou Tunisie-Ghana. C’est vrai que la Guinée, eu égard à ce que les Verts ont montré lors du premier tour, la comparaison n’a pas lieu d’être. Certains, par ailleurs, ont affirmé qu’après le premier tour, connaîssant l’Algérie, ils vont tout faire pour la contrer. Même l’Algérie a sa propre idée de chaque adversaire. Belmadi n’a-t-il pas donné la liste et le schéma tactique du Sénégal ? Sur ce point tout le monde sera à égalité. La différence se situe au niveau de l’envie et surtout du talent. Nos représentants en regorgent !

Hamid Gharbi