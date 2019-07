M. Gaïd Salah, lors d'une cérémonie de remise de grades et de médailles

l Certains responsables, ayant exercé des fonctions supérieures au sein de l'Etat, n'ont pas été à la hauteur de la confiance placée en eux.

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, a affirmé jeudi à Alger que la justice déterminée et l'équité résolue «demeurent la voie parfaite et efficace pour assainir le pays de la corruption», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. «En effet, la justice déterminée et l'équité résolue demeurent la voie parfaite et efficace pour assainir le pays de la corruption et des corrupteurs, malgré une opposition virulente aux différentes facettes, que ne cessent d'afficher certaines parties lésées par le travail de la justice», a déclaré le général de corps d'Armée, lors d'une cérémonie de remise de grades et de médailles à l'occasion de la fête de l'Indépendance, relevant que «celui qui voit en l'environnement corrompu et pourri une voie pour accéder à une vie prospère, même si cela se réalise au détriment de la patrie et du peuple, œuvrera à lutter contre tout effort sincère qui veut libérer notre patrie de ces maux irrémissibles». A cet égard, le général de corps d'Armée a affirmé que certains responsables, ayant exercé des fonctions supérieures au sein de l'Etat, «n'ont pas été à la hauteur de la confiance placée en eux, et méritent de ce fait ces sanctions justes, qui leur ont été infligées par la force de la loi, du droit et de l’équité». «Nous veillons également à ce que tous les maux et fléaux que traite aujourd'hui la justice soient des enseignements et des leçons bénéfiques et profitables, voire dissuasifs pour toute personne sensée et rationnelle», a-t-il poursuivi. Dans ce contexte, le vice-ministre de la Défense nationale a indiqué qu'il est «vraiment regrettable, voire inacceptable du point de vue religieux, social et éthique, de constater certains cadres supérieurs arriver à un tel niveau bas et abject de corruption, en dépit de leur parfaite connaissance des lois en vigueur», ajoutant que «ceux-là mêmes qui ont occupé des fonctions supérieures, et à qui incombait la responsabilité de préserver les intérêts suprêmes du peuple algérien, n'ont pas été à la hauteur de la confiance placée en eux, et méritent de ce fait cette sanction équitable qui leur a été infligée par la force de la loi, du droit et de l’équité». «Ces corrupteurs, ces traitres et tous ceux qui nuisent à la terre des Chouhada ont oublié que, tôt ou tard, ils seront démasqués et échoueront dans leur besogne», a-t-il souligné, affirmant qu'il est «certain que tous ceux qui ont foi en le pacte des vaillants Chouhada, et leur éternel serment, contribueront en toute sincérité à la lutte contre la corruption et participeront avec abnégation et dévouement à la purification de l'Algérie des inféodés et serviteurs du colonialisme». Par ailleurs, le communiqué du MDN a précisé que la cérémonie de remise de grades et de médailles a vu la promotion de généraux au grade de général-major et de colonels au grade de général, ainsi que la remise de médailles à un nombre de cadres militaires et civils. Dans son allocution, le général de corps d'Armée a affirmé que ces promotions et ces distinctions «font partie des coutumes et des us immuables à travers lesquels les cadres de l'ANP sont récompensés avec mérite en grades et en médailles, en reconnaissance aux efforts laborieux consentis, aux résultats honorables obtenus et pour valoriser leur persévérance à œuvrer au service de leur armée et leur pays». «Il me plaît aujourd'hui, alors que je préside officiellement la cérémonie de remise des grades et des médailles, au siège du MDN, de vous présenter mes vives félicitations et mes sincères congratulations, en souhaitant que ces promotions et ces distinctions soient pour chacun de vous un autre facteur de motivation qui vous incitera à poursuivre la voie de l'action productive et fructueuse afin de réaliser d'autres succès à même de contribuer à hisser l'ANP au rang des armées développées». «Cet agréable évènement intervient au moment de la célébration du cinquante-septième anniversaire de la fête de l’Indépendance, une commémoration qui insuffle dans nos esprits et mémoires les significations d’une réelle victoire et qui anime en nous les sentiments de fierté et d'orgueil envers nos gloires et les prouesses des pionniers de la génération de Novembre», a-t-il noté. Pour le chef d'état-major de l'ANP, il s'agit d'une occasion «chère à nos cœurs, à travers laquelle nous vouons toute la reconnaissance, la fidélité et la considération aux héros de l'Algérie qui ont su préserver le legs et tenir à leur engagement sans jamais faillir et dont nous tirons les enseignements et les hautes valeurs qui ont imprégné notre personnalité et marqué notre parcours glorieux, auquel nous nous devons de rester attachés, tout en poursuivant l'action de le concrétiser». «Une occasion également pour renouveler ce serment que nous avons fait devant les Chouhada d'hier et d'aujourd'hui et rendre un hommage solennel à tous ceux qui ont tenu leur engagement envers Allah et la Patrie», a-t-il ajouté. Le général de corps d'Armée a rappelé les «efforts fructueux» consentis dans le développement des aptitudes de l'ANP, «digne héritière de l’Armée de libération Nationale, des efforts sincères et fidèles au serment des vaillants Chouhada, grâce auxquels nos Forces armées ont pu atteindre de hauts niveaux de professionnalisme, adaptés à nos propres spécificités et en totale harmonie avec les exigences d'une confrontation efficace de tous les défis éventuels». «L'Algérie, avec son ancestrale profondeur historique et civilisationnelle, avec l'aspiration de son peuple authentique à une vie solidaire et soudée au sein d'une patrie qui rayonne des splendeurs d'un avenir serein et stable et avec de telles grandes espérances et ambitions légitimes (...), a certainement et impérativement besoin d'une armée ayant de telles caractéristiques professionnelles, d'une telle honnêteté envers soi et d’une telle fidélité au serment et à l'histoire», a-t-il déclaré. «C'est bien cette voie que nous avons empruntée et qui nous a guidés pour réaliser toutes ces louables avancées que nous avons parcourues sur plus d'un plan, une voie patriotique sincère, dont nous voulons en faire le phare qui guide chaque cadre de l'ANP, promu dans le grade et la responsabilité, qui devra être à la hauteur de la confiance placée en lui, être un bon exemple à suivre en matière de travail, de comportement et d’éducation et donner une parfaite image de l'ANP», a affirmé le vice-ministre de la Défense nationale. Il a, à ce propos, affirmé que l'Armée «a besoin de tous ceux dont l'effort constituera une valeur ajoutée effective et réelle à l'effort général consenti, grâce auquel l'édifice de nos Forces armées a atteint aujourd'hui son plus haut niveau et notre Armée jouit désormais de tout le respect et la considération à l'intérieur et à l'extérieur du pays». A l'issue de cette cérémonie, le général de corps d'Armée «a tenu à présenter ses meilleurs vœux à l’assistance, et à travers elle à l'ensemble des personnels de l'ANP digne héritière de l'ALN», conclut le communiqué du MDN.