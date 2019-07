Le ministère des Affaires étrangères a organisé, jeudi, une cérémonie en présence de cadres du ministère et de membres de la famille révolutionnaire. Après le lever du drapeau national et la récitation de la Fatiha, le secrétaire général du ministère, Rachid Bladehane, accompagné de moudjahidine, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative dédiée aux martyrs de la Révolution du 1er Novembre 1954. Cette cérémonie est organisée, chaque année, par le ministère des Affaires étrangères, en reconnaissance des lourds sacrifices consentis par les martyrs et les moudjahidine de la Révolution nationale pour la libération de la patrie et le recouvrement de la souveraineté nationale.