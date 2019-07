Musée national du Moudjahid : Préserver la mémoire

L’Algérie a fêté hier, le 57e anniversaire du recouvrement de son indépendance. Un jour très particulier et ô combien important dans l’histoire du pays qui parvient, après 132 ans de colonisation, d’affres et de sévices, à se libérer du joug colonialiste. La journée du 5 juillet 1962 représente le début d’une ère nouvelle dans l’histoire de l’Algérie. Journée de la manifestation de la joie pour une liberté reconquise. Le 5 juillet 1962 concrétise l’aboutissement de 132 ans de résistance passive et active à la colonisation et à son entreprise de dépersonnalisation et de spoliation de terres et des libertés. Le 5 juillet est le résultat d’une guerre longue de huit années, au prix du plus lourd sacrifice que l’histoire de la décolonisation ait jamais enregistré. C’est l’issue d’une guerre avec ses conséquences incalculables : 1,5 million de martyrs, des milliers de blessés, d’orphelins, de veuves, et un pays dévasté. Journée de fête commémorant le renouveau d’une nation qui se retrouve, la date du 5 juillet 1962 célèbre l’indépendance d’un pays meurtri par la guerre et qui s’attelle, avec la volonté de son peuple, à l’œuvre de sa reconstruction. Aujourd’hui, «il est plus que jamais nécessaire de préserver la mémoire nationale et d’ancrer les principes de la Glorieuse guerre de Libération chez la jeune génération, à travers l'édification d'un nouveau modèle permettant la consécration de ces valeurs ». Un avis partagé par des universitaires et des personnalités nationales qui ont pris part, ce jeudi, à une conférence organisée par le ministère des Moudjahidine, au musée national du Moudjahid, sous le thème de «Fête de l'indépendance: valeurs et principes d'une nation». Les participants ont mis l’accent sur la nécessité de «préserver» l'histoire et la mémoire nationale et de jeter des «passerelles» entre les générations pour la préservation du message des Chouhada.

«La mémoire est la pierre angulaire pour la construction du présent et de l'avenir», a souligné à cet effet la Moudjahida et sénatrice, Z’hor Ounissi, affirmant la nécessité de préserver la patrie et de faire preuve de loyauté envers la mémoire de la génération de Novembre. De son côté, le directeur du Centre national d'études et de recherche sur le Mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 (CNERMN54) a rappelé que le recouvrement de la souveraineté nationale le 5 juillet 1962 était le «couronnement» d'une «longue» lutte contre l'occupation française et d'une «grande» souffrance du peuple, que ce soit à travers le mouvement national ou bien la lutte armée qui appelait, dans son ensemble, au droit du peuple algérien à une vie digne. Djamel Eddine Miadi a affirmé que le nombre élevé des martyrs qui tombaient quotidiennement au champ d'honneur «distinguait» la glorieuse guerre de libération des autres guerres, car elle a été, selon lui, menée pour «défendre» la liberté et la paix. Dans ce contexte, il a appelé à la consécration de ces principes, notamment celles figurant dans la Déclaration du 1er Novembre, qui est «une déclaration de paix", pour les générations futures, d'autant plus que grâce à l'Algérie, 14 pays africains ont été libérés du colonialisme.

Pour sa part, le Pr Abdessettar El Hossaine de l’université d'Alger a estimé que la révolution algérienne était parmi les «plus grandes» du 20e siècle et cité à ce propos une phrase d'un leader africain qui avait dit que «l'Algérie est la capitale des hommes libres dans le monde», soutenant ses paroles par la célèbre phrase du leader africain, Nelson Mandela ; «C'est l'Algérie qui a fait de moi un homme».

Affirmant que l'Algérie a été confrontée à l'une «des plus ignobles» occupations dans le monde, il a rappelé le passage de la révolution de l'action politique à la lutte armée.

Pour sa part, le directeur du musée du Moudjahid, Mustapha Bitam, a souligné la nécessité « d'unifier» les forces pour «défendre» la souveraineté nationale.

Salima Ettouahria