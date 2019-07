57e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse : La jeunesse à l’honneur

À Oran, ce 57e anniversaire fera la joie des milliers de familles qui vont recevoir les clés de leur logement, dont certains attendant depuis des années, vu les retards enregistrés dans la livraison des programmes de certaines formules. En effet, et à l’instar des autres wilayas, ce début de mois verra le lancement de la deuxième phase de la plus importante opération de relogement pour l’année 2019 et qui concernera près de 2.800 unités (toutes formules confondues).

À l’issue d’une visite de travail et d’inspection des projets en cours intervenant dans le secteur de l’Habitat, le premier responsable de l’exécutif local, en l’occurrence M. Mouloud Chérifi, a dévoilé le programme de la deuxième tranche de distribution des logements livrés et qui sera entamé en ce début de juillet, coïncidant avec les festivités célébrant le double anniversaire de l’indépendance et de la fête de la jeunesse. L’opération concernera un programme de 64 logements de type promotionnel aidé dans le nouveau pôle urbain de Belgaïd, à l’est d’Oran, et 960 logements formule social locative dans le même site, destinés aux familles ayant bénéficié de décision de pré-affectation parmi celles qui occupaient des habitations vétustes. Il est question aussi de réceptionner, au mois d’août prochain, un important programme de logements de type location-vente réalisé dans le nouveau pôle d’Ahmed-Zabana à Misserghine, à l’ouest de la commune chef-lieu et qui accueille, rappelons-le, un immense chantier de construction de 50.000 unités toutes formules confondues, dont 4.000 logements formule aadl. À ce propos, le wali d’Oran a indiqué que la distribution des logements va se poursuivre parallèlement à la réception. Il faut savoir qu’à la veille de Ramadhan, un quota totalisant 172 logements a été distribué au profit des bénéficiaires des décisions de pré-affectation qui résidaient dans le quartier populaire d’El-Mokrani, relevant de la commune d’Oran. L’opération a concerné une première tranche d’un programme de 500 logements situés dans le nouveau pôle urbain de Belgaïd, réservé à cette même catégorie. Les tranches restantes vont être distribuées dans les prochains jours et éventuellement intégrées dans le programme de juillet et d’août sus-indiqué. À savoir que 14.000 unités de la formule socio-locative publique devraient être livrées au courant de 2019, progressivement en fonction des programmes réceptionnés, selon les services de l’Office de promotion et de gestion immobilières. Dans le secteur économique, la wilaya d’Oran verra l’inauguration de l’un des plus grands centres commerciaux et de loisirs du pays ( Es Sénia Center). Cet important établissement ouvrira officiellement ses portes, le 5 juillet. Selon ses promoteurs, «ce complexe commercial et de loisirs a pour objectif de redonner un nouveau souffle à la ville d’Oran en termes d’infrastructures, et se place en tant que booster économique». Ce projet — désormais concrétisé — a permis la création de plus de 4.200 emplois directs et 8.000 indirects œuvrant dans les nombreuses structures que propose le centre, indique la même source. Ce centre commercial, qui s’étend sur une superficie globale de 34.000 m2, dont 3.000 m2 de loisirs, comprend, entre autres, un grand cinéma-multisalles, un bowling et regroupera quelque 120 enseignes, dont 23 restaurants. Quant au parking, il est doté d’une capacité d’accueil de plus de 2.000 places, aménagé dans un bâtiment indépendant, aéré et relié aux deux niveaux commerciaux par des escalators, des tapis roulants et des ascenseurs panoramiques. Pour ce qui est des activités culturelles et artistiques, l’Office national de la culture et de l’information (ONCI), organisera, en coordination avec la régie communale pour les manifestations artistiques et culturelles, un grand concert au théâtre de Verdure Hasni-Chakroun, auquel participeront de nombreuses stars de la chanson contemporaine représentant les différents styles musicaux.

Amel Saher

Mascara s’en souvient

Les Mascaréens célébreront, à l’instar des autres régions du pays, en ce 5 juillet 2019, le 57e anniversaire de l’Indépendance de l’Algérie. Une fête nationale qui fait date dans l’histoire de l’épopée héroïque du peuple, surtout quand on sait que cette date a mis fin à une colonisation qui a duré 132 ans et ce, au prix de beaucoup de sacrifices et d’une longue guerre d’un peuple déterminé à arracher sa liberté et défendre son honneur. Une pensée et un grand hommage à ces hommes qui ont fait l’histoire. L’histoire de notre pays n’est pas une légende mais une réalité, dont peut s’enorgueillir cette génération montante appelée à prendre le flambeau. 5 juillet 1962/5 juillet 2019, cinquante sept ans après, Mascara fête cet événement dans un contexte tout à fait particulier, marqué par des manifestations populaires depuis quatre mois pour exiger le départ de l’ancien système, accusé de dilapider les richesses du pays. Un peuple qui aspire désormais à un renouveau. C’est le cas aussi à Mascara, une région à vocation agricole, qui a réalisé ces dernières années un bond qualitatif en matière de développement, une agropole du fait qu’elle remplit toutes les caractéristiques d’une agriculture aux différentes variétés stratégiques. La wilaya de Mascara dispose d’énormes opportunités à même de jouer pleinement le rôle de grenier agricole de l’Algérie. Les plaines de Ghriss, de Sig, de Habra et les autres terres sont d’une importance foncière agricole qui n’est plus à démontrer. «La wilaya pourrait prendre en charge tout l’Ouest algérien en matière d’agriculture », souligne Ouled-Salah Zitouni, wali de Mascara, qui affiche une volonté sans faille à aller de l’avant pour que cette région puisse relever tous les défis. Les populations et les fellahs des localités rurales n’en croyaient pas leurs yeux, hier, en voyant l’eau couler dans les robinets ; beaucoup avaient les larmes aux yeux, notamment les citoyens d’Al Malh, Rehamna et Alaimia, qui disent que le wali a tenu sa promesse: « Nous avons l’eau 12 heures par jour à partir de la conduite de refoulement alimentant le réservoir de 1000m3 à Granine, nous sommes plus qu’heureux. » Le visiteur de Béni Chougrane peut aisément remarquer que la wilaya s’est transformée en un grand chantier, à la grande satisfaction du citoyen qui peut témoigner qu’en peu de temps, une gigantesque transformation a été opérée. Ainsi, certains quartiers vétustes ont été rasés et des infrastructures utiles et nouvelles ont pris place dans ces sites qui étaient considérés comme des lieux malfamés, fiefs de fléaux sociaux. La wilaya, malgré sa dominance agricole, recèle en son sein de grandes potentialités à investir dans le créneau de l’industrie.

Pour que nul n’oublie

Témoignage poignant d’un moudjahid sur l’attentat qui a eu lieu le mois d’avril 1957 dans un bar appartenant à un commandant de l’armée où se réunissent tousles jours les officiers de l’armée française. Si Mansour de oued Taria raconte : « Il s’agit de l’attentat exécuté par Si Hachemi Mohamed né en 1922 dans la commune de Sig, militant et membre du Front de libération nationale dès1955, puis responsable des Fidaï de 1956 à 1957 et avait à ses côtés les militants Mansouri Mohamed, Derkaoui Boumediene (chahid) et Kada Beghachache (chahid), ce militant a exécuté plusieurs attentats contre l’armée coloniale et ses partisans entre 1956 et 1957. En février 1957, il rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale.

Au mois d’avril 1957, le commandement chargé de la surveillance des zones, composé de Si Boumediene, Ba Athmane et le commandant Benaouda, demande aux moudjahidine des volontaires pour exécuter un attentat très important au niveau d’un bar à Sig, et ce fut Si Hachemi Mohamed qui se porta volontaire avec à ses côtés trois autres moudjahidine que sont Si Larbi (chahid), Mohamed (chahid) et Abdellah (chahid), ces derniers rejoignent la ville, les trois moudjahidine se cachent derrière les arbres du boulevard et Si Hachemi se cache de l’autre côté, au moment du passage d’un véhicule blindé de l’armée coloniale, les trois moudjahidines furent découverts et tués sur le champ. Et ce fut Si Hachemi qui abattra l’ensemble des soldats et prend une arme automatique et le képi du capitaine qui lui permet

d’entrer dans le bar sans attirer l’attention des présents, puis sort son arme pour abattre l’ensemble des personnes qui s’y trouvaient, mais il fut quand même sérieusement touché à la poitrine. Hachemi prend la direction d’une tente dressée par un nomade aux alentours de Sig, où il fut accueilli et reçut les premiers soins puis acheminé à dos d’âne vers la montagne où l’attendaient les éléments de l’ALN. Voyant que sa blessure était sérieuse, le moudjahid Si Hachemi fut dirigé vers la frontière pour entrer au Maroc où il subit les soins nécessaires et où il restera jusqu’à l’indépendance ».

Un autre moudjahid de la même région, qui n’est autre que son frère, el hadj Hmida, en compagnie de la nièce Bakhta du chahid Zaatout, mort au champ d'honneur, ce témoin, aujourd’hui maquignon de son état, nous fait savoir qu’en 1958, les moudjahidine tendaient des pièges en plein jour à l’armée française, comme ce fut le cas au douar Ouled Aissa, dans la commune de Ghriss. Ce jour-là, des militaires subissent un revers, un coup dur, les moudjahidine savaient que des militaires allaient venir au douar pour la projection d’un film de propagande faisant croire aux populations que les moudjahidine ne pouvaient rien face à une puissance comme la France appuyée par les Alliés, mais sur le terrain, c’est tout autre chose ; ce jour-là, il y a eu plusieurs morts, des blessés, une perte en matériel et une humiliation pour les soldats qui sont restés vivants, on leur a fait subir une punition très pénible devant la population présente, sans les tuer, ensuite ils les ont relâchés sans arme et sans ceinture pour rejoindre leur caserne à pied et avec un message. Le lendemain une armada de militaires débarque au douar, dans une une opération de représailles contre les civils ; les maisons brûlées, les troupeaux tués, sans pertes humaines fort heureusement, parce que, dit-il, les habitants savaient qu’ils allaient être corrigés, ils ont tous quitté les lieux bien avant.

Gloire à nos martyrs

Aujourd’hui, cinquante-sept ans se sont écoulés, certains de nos vaillants moudjahidine encore en vie se posent la question s’ils ont accompli leur devoir national comme leurs compagnons d’armes morts au champ d’honneur ; des chouhadas qui ont consenti le sacrifice d’une jeunesse pour que ce pays, notre pays à tous, devienne libre et indépendant. Devant cette légende du temps qui passe et au crépuscule de ces hommes valeureux, les survivants témoins du génocide auquel ils ont courageusement fait face, cette génération de combattants que l’ALGERIE ne doit jamais oublier, ces enfants dignes de grande stature qui a écrit en lettres d’or l’épopée glorieuse d’un peuple rebelle contre l’oppression des colonisateurs.

Nous avons sollicité Abdelwaheb pour recueillir son témoignage de la bataille à laquelle il a participé en 1957 et dont il garde jusqu’à aujourd’hui les stigmates indélébiles de cet acte de bravoure et de courage des patriotes de l’ALN sous le commandement de Si Redouane, mort au combat, les armes à la main. Notre interlocuteur garde sur son corps un handicap physique, une invalidité qui lui a valu l’amputation d’une jambe après avoir sauté sur une mine antipersonnel, l’œuvre de l’armée coloniale. Son cœur et sa mémoire sont pleins de ces tristes souvenirs et le fait de les évoquer lui fait perdre la tête et il ne retient pas ses larmes, lui qui n’a jamais versé une larme, dit-il, même face à ses bourreaux de la prison de Tighennif, où il passé plus de deux ans derrière les barreaux sous le chef d’inculpation d’incendie volontaire et d’atteinte à la sûreté de l’Etat avant d’été relâché, quelques mois seulement avant l’indépendance, raconte-t-il. « Je me souviens de cette journée où nous avons été jetés en prison dans une cellule avec d’autres prisonniers de la même région, tous condamnés à mort, sans compter les autres dont je ne me rappelle plus les noms, seuls Ali, Zouaoui Derouiche, Kessas me reviennent à l’esprit car ils ont partagé tout le supplice de la prison avant d’être transférés dans une prison d’Oran et exécutés. Notre solidarité en détention, ajoute-t-il, était exemplaire et nous partageons en ces moments difficiles d’enfermement les préoccupations des uns et des autres en atténuant tant bien que mal les moments de déprime et de désespoir de nos frères. Je revois dans ma mémoire aujourd’hui cette photo que je ne peux oublier, gardée par un prisonnier dans notre quartier de haute sécurité de la prison, c’était celle de sa femme qu’il n’a vu que le jour de son mariage avant d’être emprisonné pour les mêmes faits qui nous sont reprochés». Beaucoup reste à écrire sur cette date et une foultitude de questions sur la barbarie qui demeurent enfouies dans les pénombres de l’oubli, et s’il faut les extraire aujourd’hui plus que jamais en cette commémoration du 59e anniversaire du déclenchement de la Révolution, la raison est simple : la porter haut par les générations montantes, nous rappelle Si Abdelwaheb qui, en dépit de son âge avancé, se fait un devoir de mémoire, voire une obligation pour que l’on n’oublie pas les atrocités de la guerre de Libération nationale et le prix du sang versé pour le triomphe de la liberté et de la démocratie, des acquis de la prestigieuse lutte du peuple algérien face à l’oppresseur.

Quant à sa participation à la bataille de Zerrama, près d’El Bordj en compagnie de deux anciens combattants, Brahim et Kaddour, deux moudjahidine ayant participé à ladite bataille, nous dirons simplement que deux groupes de « moussebiline » ont rejoint les hommes sous le commandement de Si Redouane à hauteur des monts de Makhda, une région rocailleuse avec un relief accidenté, la zone montagneuse dans la zone 6, un terrain nu et découvert, la katiba nous dit Si El Hadj, sous le commandement de Si Mahmoud et son adjoint qui se sont dirigés en déplacement militaire de la région de Bouhanifia vers Zerrama où 3 sections sous le commandement de Bouregba et Zaatout au lieu dit Taouaouis, les troupes affectées par la fatigue et la longue marche du parcours du combattant de près de 8 heures, à la faveur de la nuit du 06 juillet 1957, lorsque le redéploiement en 4 groupes sous le commandement de 4 chefs militaires et l’accrochage entre les forces de l’ALN el les troupes ennemies utilisant l’infanterie mécanisée renforcée par une batterie de blindés et une couverture aérienne d’avions de type Thander Strak F84F se déplaçant de Khalouia via Ain Fares vers les coups de 9 heures, nous raconte en larmes Si Kaddour, alors mes compagnons d’armes, dans un rapport de force inégal, utilisaient des fusils de chasse, des mitrailleuses de marque Thomas FLAT 36 et des armes blanches. Les pertes humaines du côté des moudjahidine se chiffraient à 9 martyrs et la capture d’un seul combattant Bekkadour Hocine. Celui-ci, amputé de la jambe gauche, interné dans le camp de Khalouia, il fut exécuté quelques jours plus tard et jeté dans le vide d’un hélicoptère de l’armée des paras. Il faut que je vous avoue quelque chose, nous raconte El Hadj Brahim, je n’ai jamais eu peur, non ce n’était pas une peur physique de recevoir un coup ou une balle, non, c’était une peur viscérale mêlée de dégout et de découragement après la perte des compagnons d’armes. L’Algérie, fière de ses enfants, a pu relever un gigantesque défi et se tourner résolument vers le meilleur.

Abdelkader Ghomchi

SéTIF

Un Symbole

fort et des réalisations