57e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse : Plusieurs familles relogées à travers le pays

Tipasa

1.500 appartements remis

Des décisions d’affectation d’un lot de près de 1.500 logements sociaux ont été remises jeudi dernier à leur bénéficiaires au siège de la wilaya de Tipasa. Annoncée précédemment par les services de la wilaya, la remise «symbolique» de ces décisions et des clés de leurs appartements aux bénéficiaires s’est déroulée lors d’une cérémonie présidée par le wali, Mohamed Bouchama, en présence de représentants des autorités locales civiles et militaires, et de la famille révolutionnaire. «L’opération a notamment concerné les familles dont l’affectation a été affirmée et n’a fait l’objet d’aucun recours auprès de la commission des recours de la wilaya, dans les délais fixés pour l’opération (soit huit jours)», selon le cabinet du wali de Tipasa. A noter que l’annonce de la liste des bénéficiaires de ces logements, durant la 3e semaine du mois passé, a été à l’origine d’une série d’actions de protestations organisées, à travers nombre de communes concernées, «au moment où la distribution des affectations et des clés des appartements se poursuit au rythme de l’avancement du travail de la commission des recours de la wilaya», selon la même source. En l’occurrence, il s’agit d’un lot de 1.476 logements (inscrits au titre des programmes public locatif, éradication de l’habitat précaire et construction rurale), devant profiter à neuf communes de la wilaya, dont El Arhat (300), Bouguigua (250), Damous (214), Hatatba (211), Tipasa (198) et Sidi Rached (183).

Mila

Un effort colossal

Les clés de 328 logements publics locatifs (LPL) ont été remises mercredi dernier à leurs bénéficiaires répartis sur trois communes de la wilaya de Mila, dans une cérémonie tenue à la maison de la culture M’barek-El-Mili dans une ambiance festive. Cette attribution englobe 274 unités réalisées au nouveau pôle urbain de la commune de Tadjenanet, 34 logements dans la localité de Tassedane Heddada, 20 unités dans la commune de Tiberguent, ont précisé les services de la wilaya, lors de cette rencontre présidée par le wali, Mohamed Amier. Rappelant que 7.473 logements tous types confondus ont été distribués dans la wilaya l’année précédente, dont 3.927 unités du type public locatif, la même source a relevé l’attribution avant la fin de cette année de 8.500 unités tous types confondus dont 3000 LPL réalisés. S’agissant des logements LPL affectés au chef-lieu de wilaya et dont les bénéficiaires s’impatientent pour se voir remettre les clés, le directeur de l’OPGI, Youcef Laâouar, a indiqué qu’il est prévu l’attribution durant le premier semestre de l’année prochaine d’un total de 700 logements dont les travaux ont atteint 80%.

Ghardaïa

Respect des normes urbanistiques

Les clés de 238 logements publics locatifs (LPL) et 295 décisions d’attribution de parcelles destinées à l’auto-construction avec une aide de l’Etat d’un million de dinars ont été remis jeudi dernier à Ghardaïa, a révélé le directeur du logement. Le quota de 238 LPL a été attribué dans la daïra de Bounoura (177 pour la commune de Bounoura et 61 pour celle d’El-Atteuf) dans une ambiance festive en présence des autorités locales et des membres de la société civile, a précisé M. Abdelhalim Mellat. 295 décisions d’attribution de parcelles avec une aide financière d’un million de dinars ont été également attribués à El-Menéa (148), Hassi El-Gara (80), Ghardaïa (44), Bounoura (13), Guerrara (5), Seb-Seb (3) et Zelfana et El Ateuf (1 chacune), a détaillé M. Mellat, précisant que les bénéficiaires sont tenus de respecter les normes urbanistiques d’usage dans la région. Au total, 25.271 parcelles de terrain sur un quota de 30.000, dont a bénéficié la wilaya, ont été attribuées à travers les daïras, a fait savoir le responsable, précisant que seul 19.788 bénéficiaires ont entamé les travaux.

Bechar

équipements publics

disponibles

Au moins 746 logements, tous programmes confondus, ont été attribués à leurs bénéficiaires à travers la wilaya de Bechar, a-t-on appris jeudi dernier auprès des services de la wilaya. Le plus gros de ce quota a été attribué aux familles du nouveau village d’Oum Drabine, à savoir 502 unités au titre du transfert de ces familles de l’ancien village agricole de Guir-Lotfi, situé à quelques encablures du chef-lieu de daïra d’Abadla, classé auparavant zone à risques, suite aux inondations qu’a connues la région en 2008, a-t-on précisé à la cellule de communication. Le nouveau village d’Oum Drabine est doté de plusieurs équipements publics, notamment une école primaire, une polyclinique, un centre culturel, une mosquée et d’autres servitudes nécessaires à la vie quotidienne de ses habitants, a-t-on signalé. Outre cette opération, il a été procédé à l’attribution de 212 habitations relevant du programme de logement promotionnel aidé (LPA) à Bechar, en plus de 12 logements sociaux à Mazzer, localité relevant de la daïra d’Igli, et de 20 autres dans la commune de Ksabi, a ajouté la source.

Laghouat

L’habitat rural séduit

Les clefs et décisions d’attribution de 3.086 logements, toutes formules confondues, ont été remis jeudi à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Laghouat. Organisée au siège de la wilaya, la cérémonie d’attribution a donné lieu à une remise symbolique de clefs à quelques-uns des bénéficiaires de 1.046 logements publics locatifs dans la commune d’Aflou et de 940 autres dans la commune de Laghouat, a indiqué le directeur de l’habitat, Mohamed Saïdani. En outre, 1.000 aides à l’habitat rural ont été attribuées aux postulants à cette formule d’habitat dans 23 communes, en plus d’une tranche de 100 aides similaires accordées aux agents de la garde communale, a précisé le même responsable. Les festivités commémoratives de la double fête de l’Indépendance et de la Jeunesse ont été mises à profit pour également lancer, au niveau du plan d’occupation du sol POS n°18, un projet de 435 logements de type location vente (programme AADL) et baptiser la cité des 400 logements publics locatifs au nom du défunt moudjahid Senouci Kaddour.