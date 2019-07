Affaires religieuses : Les demandes satisfaites

Un quota de 2.440 logements a été affecté à ce jour aux imams issus de différentes wilayas du pays dans le cadre de la prise en charge des revendications socioprofessionnelles du personnel du secteur, a annoncé hier à Médéa le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi. «Un effort appréciable a été consentit par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales pour la prise en charge des demandes de logements introduites par le secteur des affaires religieuses, qui a permis l’affectation de pas moins de 2.440 logements au profit des imams», a indiqué le ministre en marge de l’inauguration du centre culturel et islamique, sis au pôle urbain de Médéa. M. Belmahdi a affirmé, d’autre part, que cette opération «va se poursuivre et atteindre, dans un proche avenir, le triple du quota déjà attribué, de façon a couvrir la totalité des demandes exprimées par le secteur». Interrogé, par ailleurs, sur les actes de violence perpétrés à l’encontre de certains imams et auxiliaires du secteur, le ministre a fait savoir qu’une demande à été introduite auprès du ministère de la Justice en vue de la «réactivation d’un projet de loi criminalisant les actes de violence, tant verbal que physique à l’encontre des imams et des auxiliaires du secteur des affaires religieuses». Minimisant ce phénomène qu'il a qualifié d’étranger à la société algérienne, le ministre a tenu à rappeler que les cas de violence physique dont ont fait l’objet des imams «sont très rares» et que «l’Etat, à travers ses différents démembrement, que ce soit la justice ou les services de sécurité, a toujours veillé à la protection des imams, en tant que citoyen, et à préserver leurs droits».