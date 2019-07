20e vendredi des marches populaires À travers le pays : Poursuite de la lutte contre la corruption

Les manifestations hebdomadaires se sont poursuivies avec «une forte mobilisation» à travers plusieurs wilayas du pays pour le 20e vendredi consécutif qui coïncide avec le 57e anniversaire de l'Indépendance du pays, une occasion pour réitérer les revendications principales du «hirak», notamment le «changement radical du système», ont constaté les correspondants de l'APS.

Dans le Centre du pays, la mobilisation des citoyens a été «plus forte» que les vendredis précédents, notamment dans les villes de Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaia, Médéa, Boumerdès, Tipasa, Blida, Chlef et Ain Defla. Les manifestants ont sillonné les principales artères des villes, entonnant l’hymne national, des chants patriotiques et des chansons engagées, et en scandant les traditionnels slogans du Hirak pour «un changement du système de gouvernance et le départ de tous ses représentants», pour «une Algérie libre et démocratique». Les manifestants, qui ont brandi l’emblème national, ont exigé le «jugement des responsables impliqués dans des affaires de corruption et de détournement de deniers publics» et exprimé leur attachement à l’unité nationale.

Dans les wilayas de Blida, Médéa et Tizi-Ouzou, un hommage a été également rendu aux martyrs et moudjahidine qui ont libéré le pays du joug colonial français. Dans l'Est du pays, ils étaient des dizaines de milliers de citoyens à sortir pour exiger «le respect de la volonté du peuple», scandant «Le peuple est source de tout pouvoir», «Rupture immédiate et totale avec le système» et «Partez tous».

A Mila et Oum El Bouaghi, sur les banderoles des marcheurs, on pouvait notamment lire «Nous poursuivrons notre mouvement jusqu’à l’édification d’un Etat de compétences», «Pour une période de transition menée par des personnes intègres». A Annaba, les centaines de citoyens ont brandi plusieurs portraits de martyrs de la guerre de Libération et une banderole sur laquelle était écrit, «Nous vous restons fidèles». Dans la capitale des Aurès, à Batna, les quelques milliers de marcheurs qui ont bravé la canicule, enveloppés dans l’emblème national, ont sillonné le centre-ville entonnant des chants patriotiques et exigeant le départ de la «Issaba (mafia ndlr)» et revendiquant «un Etat civil». Les mêmes revendications ont été réitérées par les manifestants à Skikda.

A M’sila, les manifestations se sont distinguées par un appel au respect des symboles de la Révolution. «Non au dénigrement des symboles de la Révolution», scandait la foule. Dans l'Ouest du pays, les mêmes slogans ont été affichés par les marcheurs dans les artères principales des villes d'Oran, Mostaghanem, Naâma et autres. Sur les banderoles, on pouvait constater les revendications pour «Davantage de liberté d'expression», «L’institution d’un Etat de droit», et pour «L’unité nationale».

Les manifestants ont également exprimé leur détermination à poursuivre leur mouvement jusqu’à la satisfaction des revendications du Hirak, dont «la garantie de conditions optimales pour organiser l’élection présidentielle en toute transparence», appelant à «la poursuite de la lutte contre la corruption».

Dans les régions du Sud, de petits groupes de manifestants se sont rassemblés après la prière du vendredi à Ouargla et à Laghouat pour appeler au changement politique. Une trentaine de manifestants ont marché à travers les principales artères de la ville d’Ouargla, et une vingtaine d’autres se sont regroupés à la place de la Résistance à Laghouat avant de se disperser, dissuadés par la chaleur caniculaire qui sévit dans la région.

Dans d’autres wilayas du Sud, les manifestations étaient organisées après la prière d’El-Asr, en fin d’après-midi, à l’exemple de Tindouf et Ghardaïa.