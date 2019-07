Exposition photographique de Mouloud Arbadji : Retour sur l’épopée du peuple algérien en quête de son indépendance

A l’occasion de la célébration du 57e anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse, l’établissement Arts et culture de la wilaya d’Alger propose une authentique exposition de photographie à la galerie Mustapha-Kateb à Alger. Une rétrospective des moments phares de l’épopée du peuple algérien en quête de son indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.

Signée par le photographe et archiviste Mouloud Arbadji, fils du célèbre chahid Abderrahmane Arbadji, mythique combattant de la zone autonome d’Alger avec notamment son rôle prépondérant pendant la bataille d’Alger, l’exposition propose une cinquantaine de clichés qui éveille l’émotion nationaliste et rappelle la grandeur de la Révolution algérienne.

Ayant choisi plus sujets, Mouloud Arbadji a présenté une trentaine de portraits des figures historiques du mouvement nationaliste à l’exemple de Ferhat Abbas et Messali Hadj. Il a par également partagé des portraits des martyrs courageux, ayant sacrifié leur vie pour que vive l’Algérie à l’instar de Didouche Mourad, Chérif Debih, Larbi Ben M’hidi, Rezki Lounis, Benchaoui Boualem dit Santiago, Abderrahmane Arbadji, Si Ahmed Oucherif Said, Ahmed Chicha, Hadji Athmane dit Ramel, sans oublier la figure de proue du mouvement estudiantin, le chahid Taleb Abderrahmane, étudiant en chimie à l’université d’Alger, et artisan des bombes pendant la bataille d’Alger.

Mouloud Arbadji rend hommage à la femme algérienne combattante et à son énorme contribution à chasser le régime colonial de nos terres. Il présente des portraits de grandes femmes de résistance comme Hassiba Ben Bouali, Ourida Meddad et la chahida Hamitéche. D’autres clichés des femmes aux maquis sont placardés sur les murs de la galerie, démontant la femme courageuse, arme à la main, combattre le joug colonial côte à côte avec l’homme.

Natif de l’Algérois, tout comme son défunt père, Mouloud Arbadji a accordé une grande importance à la bataille d’Alger, l’une des plus illustres guérillas urbaines du XXe siècle, et dont les stratégies tactiques sont enseignées de nos jours dans les écoles militaire du monde entier. Mouloud Arbadji a sélectionné des photos poignantes, pleines d’émotion de la révolte des habitants de la Casbah d’Alger contre l’armée française, à commencer par la grève des huit jours, les attentas barbares commis par les parachutistes français, le mouvement des figures historiques de la zone autonome d’Alger, l’arrestation de Yacef Saàdi, le portrait de Mahmoud Bouhamidi, tombé au champ d’honneur avec Ali La Pointe le 08 octobre 1957, ainsi que des clichés des manifestations populaires à la basse Casbah. En somme, des attestations d’arrestations et des jugements par contumace sont placardés afin de démontrer le grand risque encouru par ces braves hommes et femmes, au péril de leur vie, pour voir l’Algérie libre et indépendante, avec une totale souveraineté du peuple.

Kader Bentounès