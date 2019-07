57e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse

« Biladi Ouhibouki », tel est le nom du spectacle grandeur nature animé par la cavalerie, la fanfare et la troupe de cornemuses de la Garde Républicaine, les fanfares de la Sureté Nationale et des douanes et la troupe Hip Hop Algerian Style Crew et ce, à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah.

Venus entre amis, en famille, grands et petits, nombreux étaient ceux qui se sont déplacés, en fin d’après-midi de jeudi dernier, à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah, pour assister au spectacle organisé pour les festivités du 57e Anniversaire de l’Indépendance et de la Jeunesse. Ce spectacle baptisé « Biladi Ouhibouki », organisé par l’Opéra d’Alger, sous l’égide du ministère de la culture, a envouté les présents qui ont profité de l’instant avant le commencement des festivités. Il est certain que les hôtes de l’opéra d’Alger retiendront un très beau souvenir fait de couleurs, de lumière et d’émotion. Et voilà que le spectacle commence ! Une parade a sillonné les principales artères de l’Opéra, en présence d’une foule nombreuse, venue contempler les différents tableaux présentés par différentes institutions nationales. Lors de ces festivités, les participants ont pris place, en attendant le coup d’envoi de la parade qui a démarré du parking pour terminer à l’intérieur de la prestigieuse salle de l’Opéra, a-t-on constaté sur place. Grands et petits ont saisi cette belle occasion des selfis et des vidéos avec la garde républicaine et les fanfares de la sureté nationale et celle des douanes, histoire de mémoriser éternellement ce moment de joie et cet instant bon enfant. Et pour pouvoir suivre le spectacle et apprécier les tableaux artistiques présentés notamment par la troupe des «Mezouad» de la Garde républicaine, en jouant des partitions patriotiques ayant conquis le public. Les formations des corps constitués (Sûreté nationale et Protection civile) ont également pris part à la parade, en exécutant un défilé bien organisé, avec une foule en liesse. Les festivités ont été, ainsi, poursuivies à l’intérieur de la prestigieuse salle Boualem-Bessaïah. Et comme à l’accoutumée, l’ensemble de cornemuse du Haras El Djoumhouri et les formations des corps constitués ont exposé tous leurs talents dans l’interprétation de circonstance, riche et variée du répertoire choisi, le temps d’une soirée féerique, la musique du patrimoine algérien pour en faire une fresque à différents tableaux, où les arts visuels notamment la danse ont renforcé un spectacle, dédié à la créativité. Le programme de la soirée a été marqué par un choix judicieux de pièces qui ont imprimé l’atmosphère de solennité et de grandeur, à l’image de l’événement national célébré avec faste et beaucoup de conviction. Orné dans sa belle tenue aux couleurs nationales, l’ensemble a fait son apparition derrière les présents, et a subjugué l’assistance par une musique représentant l'air de chants traditionnels, variés, en faisant le tour de la scène sous un tonnerre d’applaudissements par ses percussions issues des musiques populaires et contemporaines des différentes régions du pays qu’il exhibe lors des différentes manifestations nationales et culturelles à l’intérieur du pays et à l’étranger. Le spectacle a été achevé avec le numéro de la troupe HIP HOP ALGERIAN STYLE CREW qui ont interprété des différentes chorégraphies, en groupe ou en solo, au bonheur des présents.

Sihem Oubraham